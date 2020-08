Los contagios diarios de COVID-19 en España sufren un notable repunte y alcanzan cifras cercanas a los 3.000 casos en las últimas 24 horas. Ante el aumento de brotes, son varias las sociedades científicas que advierten en un comunicado lo que ya vienen observando los profesionales de la Sanidad desde hace unas semanas: las cifras se han disparado y "puede llevar a corto o medio plazo a un nuevo colapso de la sanidad".

En total, un conjunto de nueve organizaciones científicas han impulsado el comunicado ante "el continuo y preocupante aumento de casos de COVID-19". Denuncian que las medidas que están adoptando las autoridades sanitarias "no son suficientes para controlar la transmisión de la infección" y piden poner en marcha "nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces entre la Administración sanitaria central y las Administraciones sanitarias autonómicas".

"De seguir la situación así y si no se adoptan nuevas medidas para atajarla, existe una alta probabilidad de volver a enfrentarnos a situaciones asistenciales tan graves como las vividas durante el estado de alarma, hace apenas unas semanas", avisan en el comunicado.

Simón niega "riesgo de colapso sanitario"

Se trata de una advertencia que dista de las declaraciones ofrecidas por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que niega que España se encuentre en una situación de "alto riesgo" de colapso sanitario.

No se está poniendo en jaque el sistema"

"Ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso, ni muchísimo menos. El COVID-19 ahora mismo no está en riesgo de colapsar el sistema, absolutamente de ninguna manera", ha mantenido Simón, aunque ha reconocido que "es cierto que en algunos puntos concretos ha habido una presión superior", como en algunos hospitales de Aragón, Lleida o Madrid, donde "también está subiendo la ocupación hospitalaria pero no se está poniendo en jaque el sistema".

Piden responsabilidad a los jóvenes y material sanitario suficiente

Los científicos hacen también un llamamiento a la ciudadanía, "especialmente a los jóvenes", para que cumplan a rajatabla las medidas de prevención que imponen las autoridades sanitarias, como son el uso de mascarilla obligatorio en cualquier lugar o guardar cuarentena cuando corresponda.

Por otro lado, exigen disponer de todo el material necesario para enfrentarse al virus: equipos de protección individual, reactivos para la realización de pruebas, fármacos, ventiladores, recursos para proporcionar oxigenoterapia.

Advierten además que se debe contratar el personal sanitario necesario para que "no se repita el desabastecimiento de recursos materiales y humanos vivido durante la primera oleada de la pandemia", señalan.