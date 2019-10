El líder de la formación, Gabriel Ortega, ha confirmado que la asamblea de inscritos de Más Madrid Ganar Móstoles decidió "por unanimidad" dejar el Gobierno municipal después de "la crisis institucional" derivada de los polémicos nombramientos de familiares y amigos realizados por la alcaldesa Noelia Posse.

De esta manera, los dos concejales de Más Madrid Ganar Móstoles, el propio Ortega, que es concejal de Cultura y Políticas Medio ambientales y forma parte de la Junta de Gobierno municipal, y Susana García Millán, portavoz del grupo, presentarán este lunes su carta de renuncia.

Su salida del gobierno municipal deja a la alcaldesa socialista en minoría y pone también la atención en la postura que adopten los dos concejales de Podemos que gobiernan con Posse.

Esta reacción se produce después de cuestionarse el octavo nombramiento de un cargo de confianza en los últimos días y después de que la alcaldesa de Móstoles ya se haya visto obligada a revocar el nombramiento de su hermana y que renunciaran a su puesto su tío, y una amiga de la infancia, entre otros.

La alcaldesa de Móstoles se resiste a dejar su cargo

En una entrevista en Liarla Pardo, Noelia Posse defendió su continuidad en la Alcaldía de Móstoles. "No voy a dimitir porque los ciudadanos a mí me han dado la confianza", remarcó.

La alcaldesa de Móstoles insistió en que no ha hecho nada ilegal al rodearse de personas de su confianza. No obstante, señaló que entendía la indignación de los ciudadanos y reconoció que se equivocó al designar algunos de los cargos. "Cuando la gente empezó a manifestármelo en la calle, me di cuenta de que lo que había hecho no estaba bien. Entendí que la gente se podía sentir indignada", aseguró en laSexta.