Noelia Posse ha vuelto a reconocer en Liarla Pardo que se equivocó al designar a los cargos de confianza. Ha afirmado que entiende la indignación de la gente, pero insiste en que no ha hecho nada ilegal al rodearse de personas de su confianza.

"Cuando la gente empezó a manifestármelo en la calle, me di cuenta de que lo que había hecho no estaba bien. Entendí que la gente se podía sentir indignada", ha asegurado.

"Nos rodeamos de un equipo de confianza y no es ilegal"

No obstante, la socialista ha apuntado: "Los políticos nos rodeamos del equipo de confianza, de gente cualificada y no es ilegal, no hay un código ético que lo impida".

La alcaldesa de Móstoles ha asegurado que no dimitirá, a pesar de que José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista de Madrid, apuntó que "los socialistas asumen sus responsabilidad".

"Estoy recibiendo apoyo de muchos vecinos de Móstoles"

"No voy a dimitir porque los ciudadanos a mí me han dado la confianza. Con mi secretario general he mantenido varias conversaciones y manifestó el apoyo que expresó en un medio de comunicación. Lógicamente, voy a seguir trabajando por mis ciudadanos porque estoy recibiendo mucho apoyo de muchos vecinos de Móstoles que creen que hago una buena labor en el Ayuntamiento. Un error lo puede cometer cualquiera y lo que hay que hacer es enmendarlo, mirar hacia arriba y trabajar", ha respondido Posse.

Preguntada por la relación con sus socios de gobierno y sobre la posibilidad de que "siga en el cargo aunque peligre la alcaldía para el PSOE, Posse ha respondido que espera verse con los portavoces y socios de gobierno. "Hablaremos tranquilamente, somos tres partidos diferentes, no tenemos por qué pensar lo mismo, cada uno piensa diferente y conformamos un gobierno. Se hablará, se reflexionará y llegaremos a un acuerdo por el bien de los ciudadanos de Móstoles".

Durante la entrevista, Cristina Pardo pregunta a la alcaldesa de Móstoles "¿qué hubiera dicho si el candidato del PP contratara a su hermana, ascendiera a su tío, contratara a una amiga y contrata al amigo de la amiga?".

"Supongo que los ciudadanos y yo sentiríamos la misma indignación que ahora. Pero también creo que hay derecho a rodearse de quien se crea conveniente, como ya ha pasado en este ayuntamiento no sólo en mi caso", le responde Posse.