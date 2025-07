Gobierno y PP se enzarzan tras el rechazo al decreto antiapagones: "¿Para qué les eligen, para hacer política o beneficiar su estrategia ridícula?"

La tensión entre el Gobierno y Podemos se acentúa, después de que los morados tumbaran junto al BNG, Partido Popular (PP) y Vox el decreto antiapagones este martes en el Congreso. Prueba de ello son las palabras que la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, esgrimía este miércoles en 'Espejo Público'.

"Las fuerzas políticas de nuestro país se han colocado en contra de los intereses de nuestro país", lamentaba la también ministra de Trabajo. Y es que Podemos ha sido la inesperada llave para el rechazo de la norma, de hecho, así lo consideran desde Génova: "Quien ha tumbado el Real Decreto antiapagones, que no evitará ningún apagón, son precisamente sus socios", ha criticado su secretario general, Miguel Tellado.

Una decisión que conlleva consecuencias directas para los consumidores, tal y como ha recordado Díaz, puesto que "hoy la factura de la luz es más cara" por ese 'no'. Una negativa que llegaba pese a que la norma contaba con el visto bueno de todo el sector, desde las eléctricas hasta los ecologistas. Cuestión que ha llevado al portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López, a preguntarse "para qué les eligen los ciudadanos": "¿Para hacer política en favor de la mayoría de este país o para beneficiar su estrategia pequeña y ridícula?", se ha preguntado.

Un apoyo empresarial y social que no fue suficiente para los 'populares'. En ese sentido, Tellado ha explicado en RNE que "este decreto contemplaba ayudas para determinadas empresas eléctricas, pero no resolvía que en España no vuelva a suceder un apagón" como el del pasado 28 de abril. Algo de lo que no ha dudado en servirse para arremeter contra el Ejecutivo al que acusa de haber querido "ayudar a determinadas eléctricas, todas renovables". Ellos, dice, no pueden "participar en un engaño".

Ni en el Ministerio de Transición Ecológico que dirige la también vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ni en Moncloa se dan por vencidos, pues insisten van a seguir trabajando en este decreto. Tanto que aseguran que volverán a llevarlo al Congreso.