Resurgen viejos tuits de Noelia Núñez (PP) tras admitir que no acabó ninguna carrera: "A la uni a tomar el sol"

Los detalles En plena polémica por los títulos que la dirigente 'popular' en realidad no tiene, las redes han recuperado algunos tuits que ella misma escribió hace años: "No soporto a la gente que habla como si fuese licenciado", afirmaba entonces.

Noelia Núñez, diputada y vicesecretaria del PP, ha admitido que no terminó ninguna carrera universitaria, a pesar de que su currículum y varias plataformas la presentaban como licenciada en Derecho, Filología Inglesa o Ciencias Jurídicas. Las redes sociales, entretanto, han recuperado antiguos tuits en los que Núñez bromeaba sobre su vida universitaria y criticaba a quienes hablaban como expertos en Derecho. Además, se han difundido vídeos donde permitía que se le atribuyeran méritos académicos que no posee.

El currículum de Noelia Núñez, diputada y actual vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, recogía diversos títulos universitarios que en realidad no tiene. Sus fichas en el Congreso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y una universidad privada con la que colaboraba hablaban de grados y licenciaturas que nunca llegó a sacarse y en entrevistas y podcasts la presentaban como "abogada" o "licenciada" en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas.

Ahora, ella misma se ha visto obligada a admitir que no llegó a terminar ninguna carreray, en medio de la polémica, las redes sociales han recuperado algunos de sus antiguos tuits. Mensajes en los que la ironía se explica por sí sola.

"De camino a la universidad para solo dos horas de clase, amo los miércoles", comentaba Núñez en uno de ellos, en enero de 2011. "A la uni a tomar el sol :) jajajaja", bromeaba unos meses después, también en lo que entonces era Twitter. Y, en la misma línea, publicaba este otro mensaje ese mismo año en la misma red social: "Segundo día de clase, como hoy no venga el profesor quemo la universidad".

Particularmente comentado ha sido otro mensaje, este de 2012, en el que Núñez se quejaba así: "No soporto a la gente que habla como si fuese licenciado en derecho, twitter esta lleno de supuestos juristas, jueces y abogados 'expertos'", reprochaba.

De igual modo, los usuarios también han recuperado tuits anteriores, de 2010, en los que confesaba "odiar" los exámenes o estar "harta de estudiar". A la vez, también han resurgido vídeos en los que la dirigente 'popular' permitía que la presentaran atribuyéndole méritos académicos que no tiene. En el más reciente, de este mismo año, aseguraba que le gusta estudiar: "Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes", afirmaba incluso.