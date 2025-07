Condenan al exagente de la FIFA González Rojas por cortar el agua y la luz a sus inquilinos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha condenado al exagente FIFA José González Rojas a pagar una multa de 600 euros por un delito leve de coacciones, tras cortar el suministro de agua y luz a sus inquilinos en Casabermeja por desavenencias en el alquiler. Aunque no se probaron amenazas con un palo de golf ni contra los perros de los inquilinos, el tribunal no impuso una orden de alejamiento. González Rojas, con antecedentes por estafa y otros delitos, ya fue condenado en 2021 a 45 días de prisión por ocultar ingresos para no pagar la pensión alimenticia a su exmujer.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha condenado al exagente FIFA y representante de futbolistas José González Rojas por cortar el agua y la luz a sus inquilinos por desavenencias en el alquiler en el camping del municipio malagueño Casabermeja. De esta manera, se le impone una pena de multa de 600 euros por un delito leve de coacciones y abonar las costas del procedimiento, al observarse que fue él quien "de forma directa, material y voluntaria" realizó los hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, señala que queda acreditado que el acusado incurrió en un delito de coacciones al "cortar el suministro de agua y luz a los denunciantes". Así lo ha decidido a través de las declaraciones vertidas en el acto del juicio, tanto de los dos denunciantes como de las dos testigos por ellos propuestas, si bien el denunciado no llegó a comparecer.

Una de estas testigos aseguró que ella misma tuvo que ayudar a los denunciantes cuando se quedaron sin suministros; mientras que la otra apuntó que aunque no lo vio, sí reconoció que los denunciantes le dijeron que carecían de estos servicios.

Asimismo se denunciaba que en un momento dado el agua llegó a oler mal, con similitudes a cloro o sustancias fecales. Una situación cuyo motivo, sin embargo, no ha quedado probado como tampoco que los hongos padecidos por el denunciante fueron consecuencia de ello, ya que las testigos declararon que también consumieron ese agua para ducharse y no sufrieron tales consecuencias.

Amenazas sin probar

Por otro lado, el tribunal absuelve a González Roja de un delito leve de amenazas por falta de pruebas suficientes. En ese sentido, la pareja de inquilinos denunció que les habría amenazado con un palo de golf, lo cual no pudo ser acreditado ni por las testificales ni las grabaciones aportadas, en las que solo se le ve con él en la mano, al tiempo que los denunciantes no muestran temor.

Tampoco observa delito de amenazas contra los perros de la pareja, puesto en los mensajes no "se evidencia que la intención del denunciado sea causar un mal a los canes si se vuelven a escapar", reza la sentencia, que a su vez recuerda el contenido de estos: "Es la última vez que tus perros molestan a mis clientes.. si los vuelvo a ver por..., yo me ocupo de ellos..."

Debido a que queda acreditado que "los denunciantes tengan miedo" el juzgado malagueña asegura que carece de sentido "la prohibición de comunicación" que pedía la acusación "dado que en los mensajes aportados la comunicación es recíproca entre las partes por temas relaciones con el alquiler". Tampoco contempla una orden de alejamiento ya que "supondría que el denunciado no se puede acercar a su propiedad".

Otras de sus condenas

No obstante, esta no es la única condena que pesa sobre el representante de futbolistas, pues en 2021 fue penado a 45 días de prisión después de que su ex mujer demostrase que en los últimos años había ocultado que tenía ingresos, en lo que se escudaba para no pagar la pensión alimenticia. A eso se sumó que la que fuera su pareja probó que el empresario había creado una cuenta falsa en el actual X en la que se dedicaba a insultarla con publicaciones como: "Qué puto bicho eres".

Así lo contaba el 'Diario de Sevilla' en su día, desde donde también se recordaba que otras condenas penales sobre González Rojas por estafa, apropiación indebida, amenazas, injurias y vejaciones e impago de pensiones, así como causas por delitos económicos y violencia machista.