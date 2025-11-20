"Necesito que me gestionen el poder incorporarme al viaje": así maniobró Cerdán con Koldo para estar en la visita a Marruecos

Los detalles El asesor de Ábalos informó a Cerdán de los preparativos del viaje a Marruecos a pesar de no ostentar cargo alguno en el ministerio.

Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García han sido vistos juntos en dos ocasiones: en La Rioja durante el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y en Marruecos, donde se fotografiaron frente a la necrópolis de Chellah. Esta última imagen sugiere el interés de Cerdán en que Acciona obtuviera proyectos millonarios, incluido el puerto de Kenitra, valorado en 60 millones de euros. A pesar de la estrecha relación entre los tres, Koldo, sin cargo oficial, informaba a Cerdán sobre el viaje. En la fotografía también aparece Jéssica, pareja de Ábalos, mostrando cómo la trama se extendió hasta Marruecos.

Dos veces. Es la cantidad de ocasiones en las que se ha podido ver juntos a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Una, en un pueblo de La Rioja en el viaje de Pedro Sánchez para recuperar la secretaria general del PSOE; la otra, en Marruecos, frente a la antigua necrópolis de Chellah, en una imagen que probaría el inusitado interés de Cerdán en que Acciona se hiciera con varios proyectos millonarios.

Todo, a pesar de que entre los tres había una relación más que estrecha. Una en la que incluso Koldo llegó a informar a Cerdán de los preparativos de ese viaje pese a no ostentar cargo alguno en el ministerio.

"El día 2 voy a Kenitra a ver un proyecto de puerto industrial, ¿es el de Acciona?", consultó Ábalos a un Koldo que le confirmó que estaba "hablando con Santos".

Dicho proyecto era el de la construcción del puerto de Kenitra. Una obra que, según el informe de la UCO, iba a superar los 5.000 millones de dirhams que al cambio son 60 millones de euros. Para ello se iban a reunir con el entonces jefe del Gobierno de Marruecos.

"Pásame cuando la tengas la agenda de Marruecos", dijo Cerdán a Koldo en una conversación. Su respuesta, clara: "OK jefe. A la orden".

Y es que Cerdán maniobró con Koldo para que pudiera estar con ellos en la visita a Marruecos. "Necesito que me gestionen con mi secretaria el poder incorporarme al viaje".

Además de los tres había otra persona ajena al ministerio en esa fotografía. Se trata de Jéssica, la mujer que aparece a la derecha de la foto en cuestión y que por aquel entonces era la pareja de Ábalos.

Es, por tanto, toda una trama que no se queda ya solo dentro de España y que traspasó las fronteras del país par llegar hasta Marruecos.

