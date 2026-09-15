Multan a la bodega de la familia del conselleiro de Trabajo de Rueda por contratación irregular de migrantes

El conselleiro de Trabajo, José González, en una oficina de empleo de Galicia, en imagen de archivo.

Los detalles La bodega Viña Campinas asegura que los migrantes descubiertos por Inspección de Trabajo habrían "suplantado la identidad" de otros individuos que fueron fichados mediante una empresa de contratación temporal.

La bodega Viña Campinas, gestionada por la familia del conselleiro de Empleo de Galicia, José González, ha sido multada por emplear a migrantes sin papeles durante la vendimia de 2025. La Inspección de Trabajo descubrió que dos inmigrantes trabajaban irregularmente. La empresa niega las acusaciones, alegando que fueron engañados por los migrantes, quienes usurparon identidades. José González, que dejó la empresa en 2018, ha defendido a su familia, explicando que los trabajadores fueron contratados a través de una empresa de trabajo temporal. La oposición exige responsabilidades, mientras el PP defiende que González no tiene relación con la bodega desde su entrada al gobierno.

Multada por haber contado con migrantes sin papeles durante la vendimia de 2025. Esto es lo que le ha ocurrido a la bodega familiar del responsable de empleo en la Xunta de Galicia, José González. Un hecho que desde la oposición ya ha sido calificado como "explotación de personas migrantes".

Inspección de Trabajo ha decidido sancionar a esta empresa familiar, Viña Campinas, tras descubrir que tenían trabajando de forma irregular a dos inmigrantes sin papeles. La bodega familiar del conselleiro José González niega las acusaciones, asegurando que fueron engañados por los migrantes, que se hicieron pasar por otros individuos. Por ello, aseguran haber denunciado por usurpación de identidad.

La multa ha recaído sobre Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen los hermanos del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, tal y como ha adelantado eldiario.es. Eso sí, en la actualidad González no figura como socio, ya que abandonó sus responsabilidades en 2018, cuando entró en el Ejecutivo de Alfonso Rueda.

Fueron engañados por los migrantes

Pese a ello, ha aprovechado este martes un acto en Ourense para exculpar a su familia y dar su versión de los hechos. Porque González ha insistido en que los empleados en esa vendimia se contrataron a través de una empresa de trabajo temporal, con la que habitualmente negocian los temporeros.

Es más, ha contado que los trabajadores que estaban cuando la autoridad laboral realizó el control no eran los que figuraban en el listado. "Cuando la inspección llega, constata que hay temporeros que no son los que estaban en los listados de trabajo temporal", ha explicado. "Inmediatamente, la bodega pone esta circunstancia en conocimiento de las fuerzas de seguridad mediante una denuncia por usurpación de identidad", ha relatado a la prensa el conselleiro.

Una denuncia que no va contra la empresa de trabajo temporal, sino "contra los temporeros que usurparon la identidad de aquellos que estaban legalmente contratados".

Es el "responsable de velar por los trabajadores"

La polémica está sobre la mesa y la oposición no ha tardado en pedir responsabilidades. De hecho, la viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego, Olalla Rodil, ha exigido el cese del conselleiro al considerar que se trata de un episodio que es "absolutamente indecente" y especialmente preocupante, ya que está relacionado con el "responsable máximo de velar por los trabajadores de este país" y también por los migrantes.

La viceportavoz del grupo socialista, Lara Méndez, ha reclamado explicaciones al conselleiro y, aunque no ha solicitado formalmente la comparecencia de González, ha subrayado la gravedad de la situación. "Si las explicaciones no convencen, exigiremos responsabilidades", ha expuesto.

Respecto de este caso, el portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, se ha remitido a las declaraciones realizadas por el propio conselleiro. Eso sí, ha remarcado que realmente "no hay caso, por el simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar" desde el año 2018.

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