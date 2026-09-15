Inspección de Trabajo investiga una posible trama de contratación ilegal de migrantes en una peluquería de Ceuta

Los detalles Cobraban 25 euros al día, trabajando más de ocho horas, de lunes a domingo. Al terminar, dormían casi hacinados en una entreplanta, justo encima del local. Por el momento, no hay detenidos. El dueño es un ciudadano marroquí y lleva un mes en su país de origen.

Este lunes se ha revelado la posible explotación laboral de migrantes en Ceuta, quienes enfrentan condiciones precarias. La Inspección de Trabajo investiga si empresas están aprovechándose de su situación para emplearlos ilegalmente. La Policía Nacional ha cerrado una peluquería en Ceuta tras descubrir a dos trabajadores contratados ilegalmente, uno de ellos un migrante que llegó nadando durante la crisis de julio. Trabajaban más de ocho horas diarias por 25 euros y dormían en condiciones inadecuadas. Aunque no hay detenidos, el dueño, un ciudadano marroquí, está en su país. La policía también ha intervenido una pastelería y se esperan más acciones.

Por si fuera poco tener que sobrevivir entre las calles y las playas ceutíes, este lunes hemos conocido la historia de migrantes llegados a Ceuta que podrían haber sido víctimas de explotación laboral. Inspección de Trabajo ha iniciado una investigación para determinar si hay empresas que se estén aprovechando de la presencia de migrantes y de sus necesidades para que trabajen de forma irregular.

Según ha podido saber laSexta, las autoridades están preparando varias actuaciones. La primera: la Policía Nacional ha intervenido y cerrado una peluquería de Ceuta después de haber encontrado en su interior a dos trabajadores, dos personas contratadas de forma ilegal.

Uno de ellos es uno de los miles de migrantes que llegaron a nado hasta las costas ceutíes durante el 30 y el 31 de julio, cuando se dio la entrada masiva de migrantes que ha derivado en la crisis humanitaria actual.

Por sus labores en esa peluquería cobraban 25 euros al día, trabajando más de ocho horas, de lunes a domingo. Al terminar, dormían casi hacinados en una entreplanta, justo encima del local.

Las autoridades han tomado declaración a los dos migrantes y, por el momento, no hay detenidos. El dueño es un ciudadano marroquí y lleva exactamente un mes en su país de origen.

La Policía Nacional ha intervenido también una pastelería y ya han adelantado que se practicarán próximamente más actuaciones similares.

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