Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha cargado contra el Partido Popular y por varios frentes. Por la gestión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, por la oposición al Gobierno que realiza Alberto Nuñez Feijóo y por la postura 'popular' respecto al debate de Cataluña.

En una entrevista en 'La Vanguardia', la ministra ha mostrado su "alegría" por la salida de Vox del gobierno valenciano: "Nos alegramos de que Vox no esté en el Consell. Era nuestro deseo y se ha cumplido. Para nosotros siempre ha sido una mala noticia que la ultraderecha llegara a las instituciones de la mano del PP. Falta ver si la salida de Vox significa la salida de las políticas de ultraderecha del Consell".

"Le exigimos al presidente de la Generalitat Valenciana que saque a Vox también de ayuntamientos como el de Valencia o el de Elche y que, sobre todo, saque las políticas y la hoja de ruta ultra que habían trazado juntos. Por eso, una exigencia básica es que derogue las leyes de la vergüenza, sobre todo, la mal llamada ley de la concordia", ha añadido Morant.

Morant ha aseverado que no va a dar "estabilidad" al gobierno de Mazón, pero abre la puerta a dialogar con el PP valenciano con una condición: "Que desaparezca Vox y que desaparezcan las políticas ultra que a día de hoy está aplicando Mazón. El PSOE no está aquí para darle estabilidad a un gobierno inestable del PP en solitario".

"Mazón se ha quedado solo porque no se entendía con nadie más que con Vox y este le ha abandonado. Si Mazón quiere seguir apoyándose en Vox, como lo está haciendo ya, y seguir en la línea ultra, no puede contar con el PSPV. De momento no nos han dado la oportunidad de apoyar ni una sola medida, porque han sido medidas de retroceso".

Por otro lado, la ministra ha cuestionado la postura del PP en España, donde se apoya en la ultraderecha, mientras que los 'populares' europeos ha ejercido un cordón sanitario a la ultraderecha: "La derecha europea lo que hace es un cordón sanitario a la ultraderecha. Pero aquí no. Recuerdo que Mazón fue el primer presidente que, tras las elecciones del 23-M, le abrió la puerta a Vox. Quien tiene que recapacitar por qué su comportamiento está alejado de su partido en Europa es el PP".

"Es muy difícil trabajar con el PP aquí (Valencia) como oposición y también en el Gobierno de España como gobierno, donde le tendemos la mano para los grandes debates, como pueda ser el de la extranjería o la financiación autonómica, y recibimos un no sistemático", comenta.

Además, ha cuestionado la postura del PP respecto a Cataluña, donde los populares han asegurado que el PSOE rompe la solidaridad de España con propuestas como la financiación singular: "El PP se pronuncia de manera anticipada frente a situaciones que todavía no se han producido. Hace mucho tiempo que el PP renunció a Cataluña y la usa como bandera de agitación en el resto del territorio de España".

De hecho, la líder del PSPV ha señalado que este martes se aprobó una singularidad financiera en Baleares sin el rechazo del PP: "El pasado martes, en el Consejo de Ministros aprobamos una singularidad financiera para las Islas Baleares. El Gobierno de España siempre ha reconocido singularidades territoriales y no he escuchado a Mazón y a Feijóo salir a criticarlo. El futuro sistema de financiación tiene que aspirar a reconocer las singularidades y las peculiaridades de cada uno de los territorios".