Montull señala al extesorero de Convergència en el juicio del caso Palau y Osàcar lo niega todo

Convergència quería más dinero y por eso aumentaron el porcentaje de las mordidas según Montull: "Primero era del 3% y después del 4% porque Convergència quería más dinero".

Confirma que el partido de Mas y Pujol se financió ilegalmente, pero él también se limita a señalar al tesorero: "Venía (Osàcar), yo tenía el dinero a punto en un sobre y se lo llevaba". A Osàcar le tocaba declarar después y lo ha negado tajantemente: "Lo afirmo con toda rotundidad, es completamente falso".

Dice que no hubo sobres, ni comisiones a cambio de adjudicaciones: "No sé nada de obra pública, ni media palabra. Yo a estos señores de Ferrovial los he conocido estos días aquí".

Explica que la relación entre el Palau y Convergència era para difundir la cultura catalana: "Por ejemplo, si era la fiesta mayor de un pueblo, que no pusiesen sólo música andaluza sino que no olvidaran un baile de sardanas". Además ha negado conocer al presidente de la entidad.

Dice que no conocía a Millet, pero Montull le ha echado toda la culpa y tanto él como su hija seguían sus órdenes. "Mi hija no tenía ninguna capacitación para nada, el que mandaba era Millet", ha señalado Montull.