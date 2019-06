Montero: "Los ciudadanos no han mandado una coalición PSOE-Podemos porque habrían dado una mayoría absoluta"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha explicado que "discrepa" de la lectura que hace Pablo Iglesias sobre los "resultados electorales".

"Entendemos que los ciudadanos no han hecho un mandato de que haya un gobierno de coalición PSOE-Podemos porque habrían posibilitado una mayoría absoluta. Quieren un gobierno socialista. La ciudadanía no ha elegido que sea un gobierno en exclusiva con Podemos o que tenga esa parte de los gobiernos de coalición que suman. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo como en los Presupuestos, pero no necesariamente estar dentro del Consejo de Ministros", ha explicado.

La ministra en funciones también se ha referido al "desmoronamiento real" que está viviendo Ciudadanos y dice que se explica en las "contradicciones" en las que ha caído entre el discurso y los hechos.

En declaraciones a la Cadena Ser, Montero ha señalado que la formación liderada por Albert Rivera nunca ha ocupado el lugar de "centro derecha" que se le presuponía y ha caído "en miles de contradicciones".

"Una cosa es lo que uno puede pregonar en campaña electoral y lo que aguanta un discurso y otra caso es tomar decisiones concretas, prácticas", ha subrayado para poner como ejemplo los pactos en Andalucía y otros lugares en los que se ha otorgado a la "ultraderecha" un papel decisivo.

"La verdad de los hechos ha puesto de manifiesto que no se distinguen del PP o de Vox", ha subrayado la ministra en funciones tras la salida del hasta ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Areas Sectoriales del partido, Toni Roldán, unida a la del eurodiputado Javier Nart y del candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado y diputado regional, Juan Vázquez.

A esto se ha unido también que la formación naranja no ha logrado el 'sorpaso' al PP por lo que, según Montero, ahora el partido deberá reflexionar después de la decepción de muchos miembros que llegaron a Ciudadanos entendiendo que "había un espacio para los liberales, del centro derecha".

En cualquier caso, ha censurado el papel de Ciudadanos al negarse a hablar con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "No se puede hablar con quien no quiere y se pone de espaldas", ha censurado después de que Albert Rivera se haya negado a reunirse con el líder socialista al dejar claro que la formación naranja no facilitará su investidura.