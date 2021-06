El Gobierno no ha tardado en responder a Isabel Díaz Ayuso después de decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta poner en una "trampa" a Felipe VI por la firma de los indultos a los presos del procés. En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró recientemente que "si el rey firma o no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio" por esta cuestión. Además, se reafirmó señalando que el líder de su partido, Pablo Casado, piensa lo mismo que ella.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el Gobierno central. Así lo ha exhibido la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en rueda de prensa no ha dudado en criticar duramente a Díaz Ayuso por tales declaraciones, tachando estas de "despropósito" a fuerza de "intentar corregir y no trasladar que ha sido un error".

"Estamos haciendo una bola de algo que es tan sencillo como que Ayuso hizo una declaración que, o bien intentaba interpelar al jefe del Estado respecto a sus obligaciones constitucionales no se si por desconocimiento, o bien intentaba involucrar a la corona, cosa descartable por el papel constitucional que juega", ha denunciado la ministra.

Para Montero tiene menos sentido aún que este planteamiento se haya hecho público "en el contexto de una marcha que pretendía defender la Constitución". "No se puede ir a una plaza, hipotéticamente, a defender la Constitución y que ahí mismo, un dirigente del PP le pida al rey que no la cumpla", ha esgrimido Montero, que ha matizado que "es un mundo de locos y no se entiende que el presidente del PP no lo pare...".

En contraposición, cree que era tan "fácil" como "reconocer el error y punto". Así, ha insistido en que no acaba de comprender las maniobras del PP en lo relativo a esta cuestión: "Parece que interpela al jefe del Estado para que incumpla la Constitución". Por esta razón, Montero ha solicitado que se deje a la corona "al margen de las disputas políticas".

"No ha fecha para traer los indultos al Consejo de Ministros"

En esa misma rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este martes Montero ya ha avisado de que la tramitación de los indultos del procés "será previa a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonès y el presidente Sánchez". Sin embargo, no ha querido dar un fecha concreta sobre cuándo se producirá ese encuentro, aunque ambos se emplazaron a verse en junio en Moncloa.

"No hay fecha para traer los indultos al Consejo de Ministros. Lo que sí hay es un trabajo intenso por parte del Ministerio de Justicia, que los está sustanciando para que contemplen todas las exigencias legales. Se traerán al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible", ha indicado Montero a preguntas de los medios.