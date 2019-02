Mónica Oltra: "Sobra testosterona y falta oxitocina, si tiene que ser un relator, que sea relatora"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido que hay que "ser valientes" para dar una salida a la crisis de Cataluña a través del diálogo, aunque no sabe si la propuesta del Gobierno de un 'relator' en la mesa de partidos catalanes "ha sido afortunada y se ha planteado de forma afortunada".

"También digo, por el amor de dios, si tiene que ser un relator, que sea una relatora, que sobra testosterona", ha reivindicado, para recalcar que "sobra testosterona, faltan estrógenos y sobre todo falta mucha oxitocina".

Así lo ha afirmado en el discurso de clausura de la Trobada de Compromís en Valencia, que ha dado luz verde al reglamento de primarias de la coalición, antes de anunciar su intención de encabezar la candidatura a la presidencia de la Generalitat.

En clave nacional, Oltra ha cargado contra los que "hablan de traidores y de traición a la patria en España". "Traición a la patria es 'Gürtel', señor Casado, es saquear las arcas públicas para perpetuarse en el poder, favorecer a los 'amiguitos' o tener placeres inconfesables", ha enfatizado en dirección al líder del PP, Pablo Casado, sobre la acusación que hizo este al presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez, de cometer una traición a España por reunirse con el 'president' catalán, Quim Torra.

A lo largo de su intervención, ha dado otros ejemplos de lo que a su juicio representa una "traición a la patria", como "querer perpetuar el conflicto en Cataluña para sacar rentabilidad política a costa del sufrimiento de un montón de gente". También "cobrar en una fundación y no ir a trabajar, en una fundación fantasma simplemente par amontar un partido de extrema derecha" o "empobrecer a la gente sencilla para perpetuarse en el poder".

"Traición es 'pa aquí pa allá S.L.; para aquí el dinero, para allá el dinero", ha ilustrado, y ha recalcado en tono irónico: "Es la desfachatez, aunque a estos no los 'desfacha' nadie". "No solo nos roba y se llevan el dinero de la 'Púnica' a paraísos fiscales y se ríen de nuestra cara, sino que los llevan 'pa aquí pa allá", ha denunciado.

Otros ejemplos que ha señalado es "querer recluir a las mujeres en casa que le paguen la pensión a un señor que no acepta la igualdad entre hombres y mujeres; un señor que se siente amenazado por el movimiento feminista cuando lo que queremos decir es que somos iguales y que ya está bien; estamos en el XXI y el 50% es nuestro, lo queremos en todas partes".

Para Oltra, también es "traición utilizar a la Policía para robar los papeles de Bárcenas en la operación 'Kitchen', una de las cosas mas vergonzosas y peligrosas y de las que no se habla porque se está más pendiente de las banderas". Y "el 'a por ellos'; todo eso que muchas 'teles' de banderas no podrán tapar; toda esa porquería, y eso si que es pobredumbre".

"Hablan de Constitución y quieren hacer una moción de censura con sus banderas. Señor Casado, las mociones de censura se hacen en el Congreso y se superan en el diván", ha enfatizado. Banderas que ha definido como las del "miedo y odio" y contra las que ha reivindicado las de la "alegría y el amor" que cree que representan Compromís: "Somos diferentes, nos miran desde toda España.

El día 26 (elecciones) dirán ¿qué ha pasado aquí que no nos esperábamos? No nos entienden todavía". Ha reconocido, eso sí, que "son tiempos difíciles en los que las derechas agitan banderas, las del miedo y el odio y no el rojo, el amarillo o el azul" y ha lamentado que "llaman traidores a los que pensamos que la política es ponerse en los pies del otro".

Bajo este prisma, Oltra ha resaltado en un momento de su discurso la acogida del buque Aquarius, con 629 migrantes a bordo en el puerto de Valencia, como una muestra de lo que entiende como "hacer patria". "Decir: venid, que ya habéis sufrido bastante, y no mirar el color de piel", ha expresado.

Por contra, ha criticado que "Casado quiere ponernos a parir pero se pone en contra de los niños que acogemos en esta tierra, que también son niños". "¿Qué pasa, que no tienen la piel blanca y los ojos azules, es ese el problema?", se ha preguntado, y ha instado al líder del PP a que se lo haga ver. Frente todos estos ejemplos de "traición", la vicepresidenta del Consell ha llamado a construir una "'matria', una madre que nos quiere y nos cuida". "Y eso es Compromís", ha remachado.