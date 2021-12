"Uno no se abstiene ante la aberración, ante la homofobia, cuando un niño le acosan en el patio del colegio, cuando están pegando a una pareja de lesbianas o cuando llaman enfermos a nuestros amigos y familiares". Son las palabras con las que Mónica García ha reprochado la actitud de Isabel Díaz Ayuso frente a la propuesta de Vox para acabar con los derechos LGTBI en Madrid.

Y es que, el Partido Popular anunció este miércoles que se abstendrá en la votación de la Ley de Igualdad que planteará la formación de extrema derecha este mismo jueves. Para la líder de la oposición, "no basta con una abstención cobarde" y la presidenta planea "mutilar estos derechos".

La diputada de Más Madrid ha instado a los 'populares' a que se opongan "frontalmente" y no pongan "en riesgo el espíritu de Madrid", como "capital de Pedro Zerolo, de Carla Antonelli, de Mili Hernández, del cine de Almodóvar y de las series de los Javis".

En su intervención en la Asamblea, también ha hecho referencia a la multitudinaria protesta que tuvo lugar este miércoles en la Puerta del Sol, donde unas 2.000 personas se concentraron para defender los derechos con los que la extrema derecha plantea acabar.

El portavoz 'popular' Alfonso Serrano se refirió a las "deficiencias técnicas" que tiene esta Proposición de Ley para justificar su abstención. "No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes".

Si bien dijo que dialogarán con Vox para reformar "aspectos puntuales que son mejorables" y no votarán "a favor de la derogación", ha querido dejar claro que no le harán "el juego a la izquierda, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen".

"Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y, desde luego, no vamos a hacerle el juego a la izquierda. Lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Popular es abrir un diálogo, como el que le hemos ofrecido a Vox, para reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables", ha señalado al respecto.

Desde Vox ya aseguraron que recibieron una propuesta de modificación de las leyes LGTBI con la que no estaban de acuerdo.

A pesar de la ruptura en este ámbito, la formación de extrema derecha ha asegurado que los Presupuestos no correrán peligro aunque el PP no le dé un 'sí' a su propuesta. Según el partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid, ya alcanzaron un acuerdo para las cuentas autonómicas y no lo van a "deshacer".