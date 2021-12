El Partido Popular no votará a favor de la propuesta de Vox para derogar las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, por lo que no saldrá adelante en la votación de este jueves.

Así lo ha anunciado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, que se ha referido a las "deficiencias técnicas" que tiene esta Proposición de Ley. "No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes".

Si bien Serrano ha dicho que dialogarán con Vox para reformar "aspectos puntuales que son mejorables" y no votarán "a favor de la derogación", ha querido dejar claro que no le harán "el juego a la izquierda, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen".

"Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y, desde luego, no vamos a hacerle el juego a la izquierda. Lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Popular es abrir un diálogo, como el que le hemos ofrecido a Vox, para reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables", ha señalado al respecto.

Desde Vox ya aseguraron que recibieron una propuesta de modificación de las leyes LGTBI con la que no estaban de acuerdo.

A pesar de la ruptura en este ámbito, la formación de extrema derecha ha asegurado que los Presupuestos no correrán peligro aunque el PP no le dé un 'sí' a su propuesta. Según el partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid, ya alcanzaron un acuerdo para las cuentas autonómicas y no lo van a "deshacer".

Por su parte, los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han llamado a manifestarse esta misma tarde en la Puerta de Sol contra la Ley de Igualdad que Vox presentará mañana en la Cámara regional en la que se recoge la derogación de las leyes LGTBI.

Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) ha apuntado que "no podemos permitirnos la vergüenza de que Madrid sea el primer lugar en el que retrocedemos". Este, ha dicho, "sería el primer recorte en la comunidad LGTBI", por lo que llama a los ciudadanos a echarse a las calles este miércoles. "Están en juego los derechos de todos y todas", ha aseverado. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha llamado a decir "alto y claro que los derechos humanos no se negocian y no pueden ser moneda de cambio entre PP y Vox".