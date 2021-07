Mónica García e Isabel Díaz Ayuso han protagonizado un encontronazo en la Asamblea de Madrid con la reforma de Telemadrid y las protestas en Cuba como protagonistas.

La líder de Más Madrid ha acusado a la presidenta de "asaltar" la cadena pública madrileña poniendo al frente "a un verdugo que quiere liquidar la televisión pública".

Sin embargo, la presidenta regional ha evitado contestar a esta acusación y ha sacado a relucir las protestas en Cuba, la situación en Venezuela e, incluso, la polémica por la carne.

"En Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles. En Venezuela se está produciendo el mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica con más de cuatro millones de personas. No le preocupan las médicas madres que no tienen para llevarse a la boca un entrecot", le ha dicho haciendo referencia a la campaña impulsada por Garzón, a pesar de que corresponde al Gobierno nacional, en el que no está presente Más País.

Además, ha acusado a los diputados de Más Madrid de ser "igual de comunistas, a pesar de utilizar patinetes".

Todo ello ha venido después de que la líder de la oposición le mandara a la dirigente 'popular' a hacer "cuadernillos Rubio para recuperar en verano todo lo que no ha hecho durante el curso". A lo que Díaz Ayuso ha respondido: "Para ser tan mala estudiante, no se me ha dado del todo mal el examen".