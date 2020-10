Abascal, a las diputadas de UP: "Ustedes son mujeres pero no representan a las mujeres"

"Solo saben hacer la caricatura de un personaje machista, solamente porque se lo ha ordenado el machito alfa, que se lo ha ordenado", ha señalado Abascal en referencia a Pablo Iglesias: "La gran mayoría de las mujeres de nuestro país no son como ustedes, no asaltan capillas, no insultan a policías, no piden la muerte de la gente por la calle, no van gritando groserias por la calle, 'una copa menstrual en la boca de Abascal'".