Miquel Roca insiste en que "jamás" ha pedido al juez Castro "una reunión secreta ni clandestina"

Manos Limpias intentó extorsionar, y el abogado de la Infanta lo denunció. Pero sobre el tiempo que tardó en hacerlo y si incluso llegó a negociar con el pseudosindicato, el propio Roca ha cambiado de versión. Ahora asegura que en cuanto lo supo fue a la Policía: "Yo no miento nunca, denuncié las extorsiones al día siguiente".

Ese día fue el 29 de marzo, pero según el informe de la UDEF al que ha tenido acceso laSexta, en su declaración a la Policía, Roca admitió reuniones de su círculo de confianza con Luis Pineda hasta dos semanas antes y que lo hizo por curiosidad.

Ya a principios de ese mes, otro de los abogados de la Infanta parecía dejar caer que algo oscuro se movía en torno a Manos Limpias. "Algún día sabremos qué hay detrás de Manos Limpias", decía Jesús Silva.

Pero a Roca se le acumulan las explicaciones, por ejemplo sobre la denuncia del juez Castro: "No he solicitado jamás ninguna reunión secreta con el juez Castro".

Un desmentido que no coge por sorpresa al propio juez y que tampoco le hace variar su postura: "No me sorprende el desmentido de Roca, todo lo que tengo que decir se lo diré a Pedraz".

El Gobierno, sin embargo, le reprocha el momento. "Ha tenido tiempo para denunciarlo, no sé qué aporta a estas alturas", señala Rafael Catalá. Castro asegura que en su momento ya informó a la Fiscalía de ese intento de reunión secreta.