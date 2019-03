Miles de valencianos piden la dimisión de Fabra y elecciones anticipadas

El portavoz del grupo socialista en las Cortes valencianas, Antonio Torres, ha pedido elecciones anticipadas al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien le ha respondido que no las convocará. Asimismo, el jefe del Consell ha criticado que el PSPV haya pedido elecciones para tener "excusa" para celebrar sus primarias para elegir candidato socialista al Gobierno valenciano. "Cuando un presidente fracasa estrepitosamente en dar solución a los problemas de los valencianos y es incapaz de desligar la imagen de la Comunidad a la de la corrupción constituye un obstáculo para el progreso de esta tierra", ha resaltado Torres.

Por su parte, Alberto Fabra ha señalado que ya dijo que no habría elecciones anticipadas y, aún así, el PSPV "ha seguido por el mismo camino" de reclamarlas para que Ferraz aceptara las primarias de los socialistas valencianos. Respecto a este proceso, el jefe del Consell ha señalado que "un candidato", en referencia al alcalde de Faura, Toni Gaspar, ha dicho a la dirección del PSPV que "no está conectada socialmente con la Comunidad", así como que "adelantar las elecciones no es la preocupación de los valencianos".



Torres, en su segunda intervención, ha señalado que "una parte importante de la sociedad civil valenciana le va a sacar tarjeta roja y le va a pedir elecciones anticipadas" y ha asegurado que el Comité Nacional del PSPV aprobó por unanimidad solicitarlas porque la situación es "insostenible". Según el diputado del PSPV, si Fabra "pensara en el interés de los valencianos, disolvería las Cortes y convocaría elecciones". Torres ha lamentado que en los 31 meses que Alberto Fabra lleva en la Generalitat se ha incrementado en 105.000 el número de valencianos en paro y ha aumentado un 41% los hogares sin ningún ingreso. Además, ha señalado que el jefe del Consell es "corresponsable de la ruina de la bancarrota de la Comunidad" y ha criticado que "paga 200.000 euros al día a trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) al tiempo que les prohíbe ir a sus puestos de trabajo". Asimimismo, ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha atendido n una sola de sus reclamaciones sobre financiación".

"Es hora de dar de una vez la voz a los valencianos", ha dicho Torres, que ha acusado a los 'populares' de "dañar gravemente la imagen de la Comunidad, que ha quedado unida a la corrupción". Al respecto, ha señalado que la 'trama Gürtel' "tuvo la complicidad de innumerables cargos de su partido" y ha indicado que tanto a Alberto Fabra como al presidente de las Cortes, Juan Cotino, "se les relaciona con la trama corrupta". "El presidente de la Generalitat y el presidente de las Corts están en entredicho", ha manifestado el portavoz socialista, quien ha añadido que el PP valenciano "ganó las elecciones con trampa". "Carece de legitimidad para seguir gobernando", ha apostillado.

Por su parte, el jefe del Consell, quien ha recordado que el modelo de finaciación vigente se aprobó durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado los datos "positivos" de la Comunidad, como que fue la segunda autonomía que más empleo neto creó en 2013 o los incrementos en exportaciones y en turismo extranjero. Asimismo, ha comparado los datos de la autonomía valenciana con los de Andalucía y ha indicado que esta última "destruyó empleo" y acabó el año con "déficit comercial. Además, "la Comunidad duplica el aumento de turistas con respecto a Andalucía y ha triplicado las exportaciones", ha indicado Fabra. Respecto a la corrupción, ha señalado que, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013, "en España había 1.661 casos de corrupción, de los que el 40 por ciento estaban en Andalucía". Por todo ello, Fabra considera que el PSPV debería pedir elecciones en el parlamento andaluz.