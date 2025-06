Miles de personas marchan en Pontevedra contra el proyecto de Altri

Miles de personas han tomado este domingo las calles de Pontevedra en contra del proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y también para condenar la permanencia de ENCE en la ría.

La marcha, que lleva varios años acelerándose, en esta ocasión "adquirió un significado especial" al ser convocada por primera de forma coordinada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la Plataforma A Ulloa Viva y la Plataforma en Densa da Ría de Pontevedra.

Los manifestantes, encabezados por una pancarta bajo el lema 'Nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa. Celulosas Fóra!', entonaron cánticos como 'fora da Ría esa porquería' y 'a Ría é nosa e non da celulosa' y portaron banderas y camisetas con el lema de 'Altri Non'. Así, sobre las 12.00 horas la marcha arrancó simultáneamente de las alamedas de Pontevedra y Marín y finalizó delante de la fábrica de Ence, en Lourizán.

Entre las más de 20 pancartas que se exhibieron durante la marcha han destacado las de rechazo a Altri, con mensajes como 'Dende a Ulloa ata a ría, terra, auga e aire son vida', 'A Xunta é a responsable de deixar morrer a ría de Arousa', 'Palas non se rende, a terra non se vende" o "Do Borelo ao Careón, Melide di Altri non'.

Una vez delante de la factoría -a donde la cabeza de la marcha llegó sobre las 13.30 horas y la cola todavía salía de la alameda de Pontevedra- los convocantes leyeron un manifiesto. En este contexto, remarcaron la lucha contra un "modelo de industrialización irracional, que prima los intereses de unos pocos frente a la defensa del medio, de la tierra, de la economía y de la salud de las personas".

Un año más volvieron a lamentar, en referencia a ENCE, que esa planta de "celulosa roba lo mejor de los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y de las playas urbanas". Durante la lectura, pusieron sobre la mesa que, la "amplía experiencia judicial" de Pontevedra en la lucha contra la fábrica de ENCE servirá para "hacerle frente" a ambos proyectos industriales.

Nulidad de la prórroga

Asimismo, recordaron que, en los últimos días, el Tribunal Constitucional, admitió a trámite el recurso de amparo del Ayuntamiento de Pontevedra contra la sentencia del Supremo que avaló la prórroga, al entender que "podría afectar a un derecho fundamental". "Esta decisión", continuaron los convocantes, podría llevar a la revisión de la sentencia y "abrir una puerta" a la nulidad de la prórroga.

Antes de arrancar la marcha, Alfredo Otero, en representación de PDRA ha asegurado que lo que quieren son unas rías "sanas y productivas". "Ninguna empresa por mucho beneplácito político que tenga de la Xunta merece arruinar un río como el Ulla y un paraíso como la ría de Arousa", ha esgrimido.

A la manifestación asistieron, entre otros, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el portavoz municipal del PSdG-PSOE, Iván Puentes, acompañado por el ex-diputado socialista Guillermo Meijón; y, entre otros, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el cual instó a "no dejar de luchar" por recuperar la ría frente a la "peste" que supone ENCE y para "evitar que siga contaminando otros 70 años más".