El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que el congreso extraordinario para elegir a su sustituto al frente de la formación tendrá lugar el próximo 2025. "El año que viene va a haber un cambio", ha afirmado el regionalista, que dejará la política cuando acabe esta legislatura.

Revilla espera que este congreso escoja a la "mejor persona" y que lo haga por "un amplísimo consenso". Al respecto, cree que dentro de su partido se puede llegar "a un acuerdo para que haya una persona que cuente con el respaldo de todos" y no se produzca una "guerra de candidatos".

Así lo ha dicho este domingo el fundador del PRC en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que no volverá a presentarse a liderar el partido. "Cuando acabe esta legislatura, se acabó", ha sentenciado en referencia a su retirada de la política. "Lo tengo que dejar porque biológicamente mi ciclo se acaba", ha añadido.

Sí ha avanzado que mantendrá su compromiso con el Parlamento y con el PRC como "un militante más". "Yo estaré, claro, estaré en el partido, supongo, en la Ejecutiva o en algún lado, pero como una persona, un militante más", ha declarado al ser preguntado por la posibilidad de ostentar un cargo vitalicio en la formación regionalista.

"Yo ya no quiero mangonear nada de nada; tampoco mangoneo mucho. Es que la gente me ha votado a mí... Pero yo no quiero ya... Es que no estoy ya en edad de eso", ha señalado, apuntando que él ya se ha "reciclado". "A mí nunca me ha entrado ninguna depresión con esto. Voy a otro libro. Y además ahora me estoy recorriendo España dando conferencias", ha recordado.

En cuanto al momento que vive la política en Cantabria, el dirigente regionalista ha criticado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) --que gobierna en minoría con apoyos regionalistas condicionados a compromisos-- "iba a traer una revolución, iba a poner a la región en el número uno, y ya son dos años y la economía está creciendo menos de la mitad de la media española, el aeropuerto va para abajo y la sanidad está peor". "Estamos hablando de cosas muy sensibles que no están yendo bien", ha enfatizado.

Al respecto, el expresidente de Cantabria, que ha comentado que su partido está en fase de negociación de los presupuestos autonómicos de 2025, ha reiterado que su apoyo a los mismos dependerá de si el Ejecutivo "cumple lo que firmamos" porque, ha dicho, "si no lo hacen, esto no tendrá ninguna salida. No apoyaremos", ha sentenciado.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo "no ha hecho ni el 20 por ciento de lo comprometido y Cantabria está parada en obra pública". "Tienen dinero pero no tienen capacidad de gestionarlo. No veo que haya mucha imaginación ni fuelle", ha añadido.

Y cuestionado por la estación intermodal de La Pasiega, Revilla ha sostenido que, de seguir él como presidente, "con toda seguridad, ya estaba en marcha" y ha hecho referencia a que una macroempresa francesa se interesó por establecerse en el Llano.

Cree que habrá elecciones en 2025

Por otra parte, Revilla ha vaticinado que el año que viene habrá elecciones generales porque el Gobierno de Pedro Sánchez será incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, con lo que no agotará la legislatura. "Tres presupuestos seguidos, es imposible", ha sentenciado.

Además, el regionalista ha subrayado que Sánchez "se embarcó en una aventura con la peor gente que puede acompañarte" en relación a los apoyos con los que cuenta actualmente el Ejecutivo central.

"Hombre, hay que escoger un poco quiénes te acompañan y en el aspecto ideológico es que es el antagonismo mayor que se puede dar a la hora de escoger un viaje; es radicalmente lo contrario a lo que es o era el Partido Socialista... Búscate gente más o menos proclive. Eso no puede acabar bien", ha finalizado.