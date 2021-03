Cierre perimetral en todas las comunidades autónomas, toque de queda de las 22:00 horas a las 6:00 horas y límite de cuatro personas para las reuniones sociales. Es el documento que la Comisión de Salud Pública ha preparado junto con responsables de las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa. Un texto que se espera ratificar este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque la Comunidad de Madrid sigue oponiéndose.

Pero es que además, el borrador de Sanidad contempla cierres perimetrales durante el Puente de San José, limitando la movilidad entre el 17 y el 21 de marzo en aquellas comunidades donde el Día del Padre sea festivo.

Madrid está en contra de todo: "No estamos de acuerdo ni en el cierre perimetral, ni en bajar de 23:00 a 22:00 horas el toque de queda, ni en reducir las terrazas de seis a cuatro personas por mesa, es un retroceso para las medidas actuales que tiene Madrid", señalan fuentes del Gobierno regional, aunque apuntan que, "por supuesto, siempre acatamos".

Canarias también quiere evitar el cierre de las islas en vista de los buenos datos que presentan frente a otras zonas de España. Fuentes de Sanidad del Gobierno de Canarias han avanzado a laSexta que han solicitado a la Comisión de Salud Pública "la excepcionalidad de ese cierre alegando los datos de incidencia de las islas y el sistema de vigilancia de entrada a turistas", que necesitan contar con una prueba de coronavirus negativa. Así, esperan que en la reunión del próximo miércoles se les conceda esta petición.

Por su parte, el Gobierno Balear se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de perimetrar las comunidades autónomas peninsulares, pero piden que se evalúe más la necesidad de perimetrar archipiélagos donde "ya se llevan a cabo estrictos controles en las llegadas".

Las restricciones planteadas

El documento que planteará el Gobierno determina el cierre de todas las autonomías en dos periodos. Entre el 17 el 21 de marzo, para aquellas comunidades donde sea festivo el Día del Padre ; y entre el 26 de marzo hasta el 9 de abril , en todo el territorio.

en dos periodos. Entre el 17 el 21 de marzo, para el ; y entre el , en todo el territorio. También insiste en un toque de queda unificado en todo el territorio, de 22:00 horas a 6:00 horas. Aunque se abren a retrasarlo una hora, a las 23:00. De esta manera, las comunidades que tengan un toque de queda más amplio, de aprobarse el documento, tendrían que reducirlo nuevamente.

Además, se opta por limitar las reuniones sociales tanto en espacios privados como públicos con un máximo de cuatro personas . Sanidad propone que puedan ser hasta seis en espacios públicos abiertos .

. Sanidad propone que puedan ser hasta . También quedarían prohibidos los eventos masivos, como las procesiones de Semana Santa, y las celebraciones que se hagan en espacios privados, como una misa, tendrán que cumplir con los aforos marcados por las comunidades.

Sanidad quiere que estas normas sean de obligado cumplimiento para evitar que cada territorio tenga sus propias restricciones.

Lo cierto es que, aunque la mayoría de las comunidades se inclina a favor de no permitir la movilidad, con el resto de medidas que se plantean hay algo más de discrepancia. Por ejemplo, la Xunta de Galicia prefiere que el límite de las reuniones esté en seis personas, y cree que el toque de queda debería de estudiarse en la Interterritorial. Además, ha anunciado que elevará una queja formal al Ministerio por difundir un documento sin cerrar de Semana Santa.

Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha afirmado que "todas las medidas que sean para preservar la salud de los andaluces y los españoles me parecen bien". Sobre el posicionamiento de Madrid también se ha pronunciado en rueda de prensa, señalando "que tienen una circunstancias que son distintas, y unos objetivos distintos, y yo lo que hago es respetar el voto de la comunidad de Madrid".

Otras recomendaciones

El documento de la Comisión de Salud también ha añadido una recomendación que, se entiende, escaparía de esta obligatoriedad que quieren implantar. Así, instan a las comunidades autónomas ha "desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes". Una sugerencia con la su que se busca limitar las relaciones sociales al máximo cuando se trate de espacios cerrados.

Desaparece, sin embargo, en esta última versión de la propuesta la recomendación específica a los estudiantes universitarios de no volver a sus casas que sí se incluía en un primer borrador.

"No puede haber Semana Santa"

Previsiblemente, las medidas serán refrendadas en la Interterritorial porque, como ya señaló la ministra de Sanidad en rueda de prensa, hay "mucho consenso". "La palabra que más se ha repetido ha sido la de 'prudencia'", indicó Carolina Darias tras la reunión con los responsables de salud de las autonomías la semana pasada.

La posición del Gobierno es rotunda: "No debería haber ni debate. Después del año de sacrificio que llevamos, nos queda un último esfuerzo. No puede haber Semana Santa . Es por nuestra sanidad y nuestra vida, pero también por la economía", ha declarado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

También Darias aclaró en rueda de prensa que "nuestro objetivo —el del Ministerio y las CCAA— sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas". En este contexto, la responsable de Sanidad expresó su deseo de que "ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, homogénea y conjunta".

La posición de las CCAA

Prácticamente todas las comunidades autónomas apuestan por el cierre perimetral de las regiones en Semana Santa, tal y como solicita el Ministerio de Sanidad. El Objetivo reunió el domingo a cinco líderes autonómicos para buscar respuestas a las preguntas que rodean a la gestión de la pandemia de coronavirus.

Y es que Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Chivite (Navarra), Fernando López Miras (Murcia), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana) abogaron por un acuerdo entre las autonomías para evitar los desplazamientos y así frenar la llegada de una cuarta ola.

Puig apuesta por "generar una atmósfera de contención" y anuncia categórico: "No habrá Semana Santa". En esa línea opina Chivite, que cree que "ahora no toca" desplazarse para ver a familiares o amigos. Sí que se ha señalado el 'no' de Isabel Díaz Ayuso de cerrar Madrid en esas fechas, con la presidenta de Navarra tachándola de "irresponsable".

Y es que los mensajes le han llegado incluso por parte de su compañero de partido, Alfonso Fernández Mañueco, que afirma que esta pandemia "supera una ciudad o una comunidad autónoma por grande que pueda ser en población o superficie", defendiendo una "postura de país" para decretar las restricciones.