María Chivite ha confesado no saber si habrá unanimidad en el Consejo Interterritorial que se celebra este 10 de marzo para cerrar perimetralmente las comunidades de cara a Semana Santa para contener la expansión del coronavirus en toda España, aunque sí cree que "sería lo deseable". "Si hay unanimidad, Navarra estará ahí", ha afirmado la presidenta del Gobierno de la comunidad foral de El Objetivo, donde ha criticado la decisión de Isabel Díaz Ayuso, que defiende abrir la Comunidad de Madrid durante estas vacaciones.

"Los acuerdos del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento", ha proseguido Chivite, que ha añadido: "Si todas las comunidades están cerradas y Madrid decide no cerrar, pero tú no puedes salir porque el resto están cerradas... es una obviedad". En este sentido, la dirigente navarra cree que Ayuso "a lo mejor está buscando que alguien tome las decisiones por ella", y cree que "no es responsable" esta actitud: "Nuestros expertos sanitarios nos lo dicen todos los días: cortar la movilidad funciona".