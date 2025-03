Mazón se enreda en su mentira: dice ahora que se ha reunido en privado con las víctimas para no "instrumentalizarlas"

Carlos Mazón continúa enredándose en sus mentiras. El president de la Generalitat Valenciana asegura que tanto él como otros miembros de su Gobierno se siguen reuniendo con familiares y asociaciones víctimas de la DANA "con respeto" y "discreción", sin anunciarlo en su agenda pública para no "instrumentalizarlas".

Unas declaraciones que contrastan con lo que se pudo ver hace tan solo unos días, cuando Mazón decidió reunirse por primera vez, cinco meses después de la tragedia, con cuatro víctimas de la DANAdelante de los medios de comunicación.

Un encuentro que se produjo de manera improvisada con algunas personas que habían vuelto al Palau para exigirle que les atendiese, después de que no supiera contestar a Ana Pastor en Conspiranoicos durante la Cremà a por qué no lo había hecho hasta ahora, limitándose a decir que siempre estaba "abierto permanentemente a las víctimas".

Esta afirmación fue desmentida en dicho programa de laSexta por las propias víctimas, que aseguraron que todavía no habían podido comunicarse con el president de la Generalitat. De esta forma, un día después de emitirse estas declaraciones, Mazón se reunía por primera vez con algunas de ellas, un gesto que fue muy criticado por el colectivo de Familias de Víctimas Mortales DANA 29O, que le acusaron de intentar "blanquear su imagen".

Preguntado por este encuentro, Mazón ha señalado que el otro día le vieron porque estaban los periodistas en la puerta, asegurando que él y muchos miembros del Consell de la Generalitat "han atendido y han estado directamente con víctimas, preocupándonos personalmente con ellos". Un hecho que las víctimas han negado en reiteradas ocasiones.

"Yo he visto a varias asociaciones de víctimas y tampoco se trata de entrar en un debate con ellos porque de lo que se trata es de respetarles, y cada vez que he tenido constancia, en muchos formatos, ¿eh?, de poder hablar directamente con las víctimas lo hemos hecho, no solamente yo sino muchos miembros del Consell. Una cosa son las víctimas que han perdido directamente a familiares y otra cosa son los afectados, con los que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario", ha añadido Mazón.

De esta forma, ha señalado que "el mejor respeto que se puede tener a los afectados es seguir trabajando por ellos y seguir trabajando por sus derechos, y a las víctimas seguir recibiéndolas con la tranquilidad, pero sobre todo con la discreción y con el respeto que se merecen".

Preguntado sobre si habrá más reuniones con ellas, ha señalado que "claro" que las habrá. "Salvo que ellas quieran, el criterio es no ponerlo en la agenda pública, no convocaros a los medios de comunicación para no instrumentalizarlo, para no hacer de esto un acontecimiento mediático", ha añadido.