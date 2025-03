"Hemos estado en cualquier sitio que ha aparecido y ha huido": así responde una víctima de la DANA a Mazón

La presidenta de la asociación Familias de Víctimas Mortales DANA 29O, ha indicado que lo que no puede hacer Mazón es "evitar a la ciudadanía" cinco meses y ahora reunirse con cuatro familiares "de forma improvisada".

Mariló Gradolí, presidenta de la asociación Familias de Víctimas Mortales DANA 29O, ha indicado que la reunión que ha mantenido Carlos Mazón con cuatro familiares a ellos no les vale.

En cuanto a las razones que ha dado el presidente de la Generalitat para intentar justificar por qué no se ha puesto antes en contacto con las víctimas, diciendo que es que no tenía sus contactos, Mariló Gradolí ha respondido indicando que ellos han estado en las puertas de les Corts y en cualquier sitio donde ha aparecido para intentar hablar con él, "y ha huido", criticando que no les ha escuchado cuando podría haberlo hecho.

Por tanto, ha dejado claro que el perdón ya no les vale "eso era al día siguiente, no cinco meses después", ha destacado, recordando que lo que ha pasado en Valencia es muy duro.

"No se puede estar cinco meses evitando a la ciudadanía y aparecer un día, de forma improvisada, para atender a cuatro víctimas", ha asegurado, dejando claro que eso no es ni atender a las víctimas ni pedir perdón.