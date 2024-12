Mazón, dos meses de contradicciones y falta de explicaciones sobre su ausencia el día de la DANA

Este 29 de diciembre se cumplen dos meses desde que la DANA asoló la Comunidad Valenciana (también Castilla La-Mancha y Andalucía) y dejó más de 220 muertos. Mientras durante ese los afectados siguen tratando de recuperar algo de sus vidas, Carlos Mazón ha ido empalmando versiones contradictorias sobre por qué llegó tarde a la reunión del CECOPI donde se estaban decidiendo los pasos a seguir durante el temporal.

Por el momento, la única certeza es que se encontraba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana. Un encuentro en el que se encontraba para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica 'A Punt'. Eso sí, las versiones sobre esas horas desde que abandona un acto público pasado el mediodía hasta que se presenta en el CECOPI sobre las siete de la tarde han sido hasta seis.

La primera fue una mentira escandalosa. En las horas iniciales de la DANA, según afirmó la Generalitat, Mazón estuvo en el Palau "gestionando el tema". Una falsedad que apenas duró unas horas. Eso sí, no fue hasta el 5 de noviembre cuando llegó su segunda versión: "una comida privada". Es lo que trasladaron desde la Generalitat a los medios sobre por qué Mazón llegó tarde.

Esta versión también se cayó con velocidad y solo dos días después, el siete de noviembre, el propio Carlos Mazón da la tercera versión, que había estado en un "almuerzo de trabajo". "¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? Lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Estaba comunicado todo el rato personalmente de todo lo que ocurría", aseguró.

Ni un día se sostuvo ese "almuerzo de trabajo". De hecho, al día siguiente, 'El Español' avanzaba la siguiente versión del president sobre la comida. Del "almuerzo de trabajo" había pasado a ser "un picoteo en los alrededores del Palau". Cuatro versiones, o más bien contradicciones, que tenían un punto todavía común: en ninguna reconocían que Mazón estuvo comiendo con Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica 'A Punt'.

Un hecho que ya sí afirmaron en la quinta versión, esta dada por la Generalitat a varios medios, entre ellos laSexta. En esta, desde el Palau se afirmó que la comida formó parte de "una ronda de reuniones del President de la Generalitat". "Se trata de un encuentro más de la ronda de reuniones que están teniendo el president y su equipo de la Generalitat para sondear a profesionales del mundo de la comunicación para que se incorporen al proyecto de A Punt", comunicaron fuentes de la Generalitat a laSexta reconociendo la comida con Vilaplana.

Esta versión que también ratificó el propio Carlos Mazón el 9 de noviembre, aunque en su caso con nerviosismo y titubeos ante los medios: "Era un día de trabajo con una agenda de trabajo. Por la mañana hubo una agenda de trabajo, hubo una comida de trabajo con personas y con gente que no tiene nada que ver con esto. Era una comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión".

Hasta esta semana, esa seguía siendo la versión oficial. La "comida de trabajo" se ha sostenido durante un mes y, pese a dejar claramente que era para un asunto autonómico como es el caso de 'A Punt', la nueva y última versión se contradice radicalmente con esta.

Ante la presión de la oposición para que publiquen la factura de esa comida, desde la Generalitat han explicado que la comida se produjo en calidad de "presidente del Partido Popular" y no de la Generalitat: "La factura por la que se interesan no ha tenido entrada con cargo a los presupuestos de la Generalitat. Las comidas o cenas que el president de la Generalitat celebra en su condición de presidente del Partido Popular son íntegramente sufragadas por su formación política".

Y, pese a la clara contradicción, Mazón afirma que eso es siempre lo que se ha dicho: "No hay nada que ocultar porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. No hay ningún cambio de versión ni hay nada como algunos intentan trasladar".

"No dejo de ser el presidente del Generalitat, pero tampoco dejo de ser el presidente del PP. Nunca se ha negado, nunca se ha dicho lo contrario, nunca se ha dicho que no fuera una comida del PP", ha añadido.

Mientras, el president sigue evitando mostrar la factura de esa comida, pese a insistir que la aportará próximamente, que podría esclarecer todo el asunto: "Con total transparencia se aportará al Tribunal de Cuentas, si se considera también a la Comisión de Investigación".

Dos meses después, algunos afectados ya han retomado sus negocios y recuperado algo de normalidad. Sin embargo, la gran mayoría siguen tratando de conseguir ayudas y volver mínimamente a la vida que tenían antes de la DANA. Al mismo tiempo, Mazón sigue enredado entre distintas versiones con lagunas y pocas explicaciones sobre por qué llegó tarde a aquella primera reunión del CECOPI.

El PP cierra filas con Mazón

A pesar de que Carlos Mazón comenzó el día después de la DANA agradeciendo la rápida presencia del Gobierno, el paso de los días ha ido cambiando su discurso y endureciéndolo contra varias figuras del Ejecutivo, especialmente contra Pedro Sánchez y Teresa Ribera.

En ese continuo ataque al Gobierno para cargarles de responsabilidades, el president ha encontrado el apoyo de todo el Partido Popular, que en bloque defienden la gestión de uno de sus barones. Hasta el punto de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya hablado del buen trabajo de Mazón en la reconstrucción.

Así lo hizo este viernes en su discurso ante los medios sobre el balance del año, donde quiso destacar la figura del president: "Hay políticos a los que se les asciende por la gestión de la DANA. El único político que ha dado un paso adelante para la reconstrucción modificando su Gobierno y vinculando su futuro a la reconstrucción ha sido el presidente Mazón".

Feijóo no solo no se quedó ahí, sino que incluso ha asegurado que no es su labor pedir el recibo de la comida del día de la DANA para aclarar que estuvo haciendo uno de sus barones durante aquel día: "Yo no me voy a dedicar ni es mi trabajo ver los tickets de comida de un político de mi partido o de otro partido".

En la misma línea le ha defendido Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que mantiene en una entrevista a Europa Press que Carlos Mazón ha demostrado "una altísima honestidad política" al vincular su futuro político a la reconstrucción de Valencia. "Ha reestructurado su Gobierno y con ello ha asumido responsabilidades", cuenta.

"Lo más importante es centrarse en la recuperación y en la reconstrucción de Valencia. Será de todo ese trabajo desde el que haya que extraer las conclusiones y el futuro", explica la número dos del Partido Popular.

Gamarra, además, afirma que Mazón ha hecho un "ejercicio responsabilidad" que no ha hecho Pedro Sánchez y asegura que su futuro político solo depende de la buena reconstrucción de las zonas afectadas: "Su reelección estará enchufada a lo que piensen los vecinos. Se va a volcar en la reconstrucción y será la valoración de la misma la que determine su futuro".

El Gobierno, atónito con el apoyo del PP a Mazón

Desde el Gobierno no entienden el férreo apoyo del PP a Mazón. Pilar Bernabé, delegada en la Comunitat Valenciana, ha señalado que se quedó "sorprendida" tras las palabras de Feijóo en las que alababa la gestión de Mazón en la DANA. "Apañados vamos si esto es lo que el PP quiere para España", afirma.

"Qué paciencia la de todos los valencianos... Él sabrá después de sus variopintas versiones cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar. Todavía no ha aclarado por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no actuaron en el momento en que se activó el Plan Especial de Emergencias", insiste.

Además, ha recordado lo sucedido el día en que se citó la primera reunión en el CECOPI: "Estaba de camino, paré a tomarme un sándwich y me volví porque me convocaron a las cinco de la tarde. No me desconecté hasta que no me dijeron que quitara la cámara y el audio... y el señor Mazón no estaba".

"La paciencia tiene un límite. Tienen que dar respuestas donde tienen que darlas, pero ya lo ven todo... y Feijóo dice que es un ejemplo de buena gestión", relata la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.