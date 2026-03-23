"No cabe mayor deshonor": el PP se alinea con Israel para cargar contra Sánchez tras aparecer su imagen en los misiles de Irán

La otra cara El Gobierno califica el vídeo difundido por Irán de "poco afortunado" y Bustinduy asegura que "cualquier intento de distorsionar su posición tendrá un recorrido muy corto".

La difusión de imágenes de misiles iraníes con pegatinas de Pedro Sánchez ha generado controversia en España y a nivel internacional. Estas pegatinas, difundidas por una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, incluyen una frase del propio Sánchez condenando ataques de Israel y EE.UU. contra Irán. La propaganda ha sido criticada por el Gobierno español y utilizada por el PP para atacar al Ejecutivo. En Israel, el Ministerio de Exteriores reaccionó con preocupación, recordando la amenaza que representan estos misiles. Este episodio ha intensificado las tensiones entre España e Israel, siendo objeto de debate en medios internacionales y redes sociales.

La utilización de fotografías de Pedro Sánchez en pegatinas supuestamente colocadas en misiles iraníes no ha sentado nada bien al Gobierno y ha provocado también duras críticas por parte de la oposición y el gobierno israelí.

En las imágenes difundidas por una agencia afín a la Guardia Revolucionaria, pilar del régimen, muestran pegatinas con la fotografía de Sánchez junto al mensaje: "Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, también inhumana. Gracias, primer ministro". Cabe destacar que la primera parte del enunciado es una frase que dijo el propio Sánchez para condenar los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Esta evidente operación propagandística por parte del régimen busca obtener publicidad y que sea tema de conversación, y lo ha conseguido. Distintos medios internacionales se han hecho eco de la noticia. Por ejemplo, en 'India Today' han destacado que el presidente del Gobierno "fue uno de los pocos líderes europeos que se atrevió a confirmar que esta guerra es algo que hay que condenar".

El vídeo también ha llegado al gobierno de Israel. El Ministerio de Exteriores ha contestado de forma contundente. "¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Ten en cuenta que Europa, incluida España, se encuentra dentro del alcance de esos misiles", ha esgrimido.

En España, esta propaganda ha sido aprovechada por el PP para cargar contra el Gobierno. "¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamás y ahora Irán? La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado", ha reprochado en X el secretario general, Miguel Tellado.

La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que "no cabe mayor deshonor" que el hecho de que "misiles destinados a matar personas lleven el reconocimiento del régimen iraní a Pedro Sánchez".

Un vídeo "poco afortunado"

Sin embargo, en el Gobierno tampoco han sentado bien las imágenes, y han defendido que el "no a la guerra" no podrá ser distorsionado por nada ni nadie. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado el vídeo de "poco afortunado".

"Nosotros hemos defendido el derecho internacional y el sentido común, cualquier intento de distorsionar esa posición tendrá un recorrido muy corto", ha aseverado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este episodio ha tensado aún más las relaciones de España con Israel. El último episodio se produjo este mismo fin de semana cuando Óscar Puente compartió una noticia en la Israel avisaba de que los misiles iraníes podían llegar a ciudades europeas como Berlín, París o Roma, y escribía: "La amenaza real sois vosotros".

Un comentario que fue respondido por la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, que le preguntó, "¿quién es la amenaza, los países de Occidente, la OTAN?". "Todos ellos entienden la amenaza del régimen iraní. Si alguien tiene todavía duda de la amenaza iraní, quizás ahí está el problema", añadió.

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