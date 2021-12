Mascarillas obligatorias en exteriores. Es una de las medidas que anunció este miércoles Pedro Sánchez tras la conferencia de presidentes y contra la que han clamado muchos expertos, cuestionando su utilidad en estos momentos.

La llegada de la variante ómicron ha hecho saltar de nuevo las alarmas y Gobierno y CCAA se reunieron ayer para abordar las medidas que se podían contemplar de cara a las Navidades, unas semanas plagadas de reuniones sociales.

El aumento de los rastreos, la incorporación de las Fuerzas Armadas a la vacunación o el refuerzo de la Atención Primaria fueron algunas de las medidas que acordaron. Si bien, lo más destacado fue el anuncio sobre la recuperación de las mascarillas en espacios exteriores con excepciones, una norma que cayó el pasado mes de junio.

Pero, ¿esto supone algún cambio respecto a la última normativa que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las mascarillas? Lo cierto es que, a falta de los detalles que se cierren tras el Consejo de Ministros Extraordinario de este jueves, todo parece indicar que las excepciones serán muy similares.

Pedro Sánchez indicó en su comparecencia que las mascarillas serán obligatorias "en espacios abiertos", excepto cuando se esté realizando "deporte, en espacios naturales como el monte o la playa, cuando estemos solos o con nuestra unidad familiar y cuando haya una distancia de 1,5 metros". Unas excepciones que ya recogía el BOE que se publicó el 25 de junio de 2021:

"Se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. También sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos (...) Se regula, además, el uso de mascarilla en los eventos multitudinarios al aire libre, de modo que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes".