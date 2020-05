Muchos centros sanitarios privados están realizando pruebas del coronavirus a personas que no presentan síntomas. La ley no se lo prohíbe, aunque sí les marca, como a la sanidad pública, una serie de pautas.

En este sentido, el BOE del 13 de abril recoge que las pruebas de detección deberán ser prescritas por un facultativo de acuerdo a las directrices de la autoridad sanitaria competente, en este caso, el Ministerio de Sanidad, que recomienda hacérsela solo a los casos sospechosos o de riesgo.

laSexta se ha puesto en contacto con varias clínicas para pedir una prueba del COVID-19. En conversación telefónica con uno de estos centros, manifestamos que no hemos tenido síntomas, que no somos persona de riesgo y que no hemos mantenido contacto con ningún caso positivo. Sin embargo, la persona que nos atiende incluye en nuestro certificado telefónico la asunción de que hemos podido haber estado en contacto con un positivo.

En cuanto a la prescripción médica, un requisito que para Sanidad es imprescindible, algunas clínicas dan la opción de hacerla por un precio extra, simplemente respondiendo a unas preguntas por teléfono. "Si le hacemos nosotros la prescripción aquí, tendría un coste de 20 euros, más la prueba aparte", nos indican en una de ellas.

Otras sí se ciñen al documento oficial y la piden. "Necesitamos que un facultativo te haga un informe, que es lo que pide Sanidad", nos dicen. En otro centro, en cambio, nos dicen que ni siquiera hace falta, que ya la prescripción se realiza al mismo tiempo que la toma de muestras: "Aquí quien hace el test es la doctora, te vas con tu prescripción y con tu informe ya hecho también".

La mayoría ofrecen test de anticuerpos o pruebas PCR. En nuestro caso, al decir que no tenemos síntomas nos recomiendan la primera, ya que "detecta si has pasado el coronavirus y lo más importante, si eres inmune a él". "Además, tiene un coste muy barato, 55 euros", nos dicen. Por este mismo tipo de prueba hemos encontrado precios que van desde los 28 euros hasta más de 100, casi 200 en el caso de las PCR.