María del Mar Blanco, diputada del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco, ha cargado contra Pedro Sánchez por "beneficiar" a etarras pese al 'sí' del PP. Durante la sesión en el Senado donde se ha ratificado la reforma judicial que beneficiará a más de cuarenta etarras, la 'popular' ha recalcado que desde su formación "han pedido perdón" y que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es "dimitir".

Blanco ha asegurado que "Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta" y ha afirmado que "nosotros hemos pedido perdón" por apoyar "la maniobra oculta y calculada con la que el Gobierno ha colado de manera lamentable" la rebaja de las condenas por cumplir años de cárcel en Francia.

"Nosotros hemos pedido perdón y dando margen al Gobierno, que están todavía a tiempo de pedir perdón por dar votos a cambio de sangre. Volverán a callar y claudicar y lo hacen a conciencia. Eso es lo diferente entre ustedes y nosotros. Lo nauseabundo es no retirar proyecto a pesar de grito desesperado de víctimas. Sean valientes y reconozcan que el texto es consecuencia de un pacto encapuchado", ha expresado la 'popular'.

También ha afirmado que el PSOE le ofrece la "llave de la impunidad" a los terroristas de ETA y que la reforma judicial que fue aprobada el pasado 18 de septiembre en el Congreso "abre las heridas de las víctimas a las que no nos dejan sufrir en paz". Blanco ha querido recalcar que "algo falla cuando los herederos de ETA se ríen, mientras las víctimas clamamos decencia".

Por otro lado, ha puesto en tela de juicio que el PSOE defienda la dignidad de las víctimas de ETA: "Pero, ¿qué dignidad? ¿La de Txapote? Solo escuchar su nombre me repugna, pero que Sánchez beneficia para seguir en la Moncloa. Indignidad por vivir de rodillas y una falta de escrúpulos del Gobierno. Acusan a este partido de tener nostalgia de ETA, mírenme a los ojos y díganmelo". Hay que recalcar que la 'popular' ha indicado que Txapote será uno de los beneficiados cuando el etarra no verá su condenada reducida y saldrá de la cárcel en 2031.

Para terminar, la 'popular' ha pedido al Ejecutivo que de "marcha atrás y retiren el proyecto" y que sino lo hacen son los "únicos responsables" de la rebaja de condenas". "Esto no es política. No todo vale y lo deberían saber. No valen corrupción y tramas. Lo único que le queda a Sánchez es dimitir. El PP siempre seguirá defendiendo a quienes dieron su vida por democracia", ha concluido.