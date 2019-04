Mariano Rajoy: "Jamás me he ocupado de ninguna función de contabilidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su declaración ante la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel asegurando que entre 1996 y 2003 no realizó "ninguna actividad en Génova", con la excepción de la dirección de la campaña de las elecciones generales de 2000.

En respuesta a la primera pregunta del abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, que se ha interesado por el organigrama del partido, Rajoy ha dicho recordar "perfectamente" que en 1999 el presidente del partido era José María Aznar, el secretario general Francisco Alvarez-Cascos, luego remplazado por Javier Arenas, y que él era vicesecretario general.

No obstante, ha añadido que tanto él como los otros dos vicesecretarios generales formaban parte del Gobierno y por tanto no ejercían tareas en el partido. "De facto no ejercíamos ninguna función en Génova, igual que el presidente; luego se nombró un secretario general que sí estaba allí, en 1999", ha remachado.