Margallo: "Argentina va a tener unas relaciones con España realmente espectaculares"

José Manuel García-Margallo, ministro español de Asuntos Exteriores, ha dado la bienvenida a la nueva política que convivirá en Argentina, asegurando que las relaciones con España serán "espectaculares con el Gobierno de Mauricio Macri



El ministro ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los periodistas en Buenos Aires, tras reunirse con el ministro saliente de Exteriores, Héctor Timerman, y horas antes de ser recibido por el presidente electo, Mauricio Macri, quien el próximo 10 de diciembre asumirá el Gobierno argentino.



El jefe de la diplomacia española ha reconocido que las relaciones con el todavía canciller han sido "muy intensas" y "no siempre fáciles", como cuando se produjo la expropiación de YPF, aunque lograron "en todo momento" mantenerlas "a flote".



No obstante, se ha mostrado convencido de que habrá cambios y que la victoria de Macri con su "magnífico" equipo supondrá un punto de inflexión en los populismos en Latinoamérica y no ha descartado otros en "un futuro cercano".



Ha señalado que si algo diferencia al equipo entrante del saliente es que el anterior estaba más volcado en Latinoamérica y el nuevo en Estados Unidos y la Unión Europea, lo que facilitará las relaciones con Mercosur.



"Va a tener unas relaciones con España realmente espectaculares", ha asegurado al tiempo que ha destacado que "las relaciones entre el presidente Macri y el presidente Rajoy son entrañables". También, ha dicho, las suyas con la próxima ministra de Exteriores, Susana Malcorra.



"Eso va a facilitar que mejoremos mucho las relaciones entre dos países que tienen lazos muy importantes en todos los ámbitos de la vida", ha resaltado García-Margallo, que ha subrayado que el programa de ambos gobiernos es "muy parecido".



Ha incidido en que el nuevo Gobierno debe introducir cambios y hacer lo que hizo España hace "mucho tiempo": liberalizar la economía "sin miedos ni complejos", y ha constatado que la renta per cápita española se ha multiplicado por seis desde 1986.



"Hay que abrir, diversificar y competir", ha insistido el titular de Exteriores, para quien se trata de saber sortear la globalización y no resistirse a ella, que "es lo que hacen los populismos".



En su opinión, el primer movimiento corresponde al nuevo gobierno, que necesita acceder a los mercados y, para eso, debe acabar con prácticas como las diferencias de cambio y la declaración jurada de importaciones y normalizar algunas tarifas en servicios público.



"Es muy difícil, pero estoy seguro de que el presidente Macri lo va a hacer muy bien", ha señalado García-Margallo, que ha basado su afirmación en un argumento del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



Según ha explicado, el dirigente madridista le comentó que "un señor que ha sido capaz de ser el presidente del Boca Juniors diez años es capaz de cualquier cosa". "Por tanto, toros más difíciles ha toreado", ha concluido.

Y, en estos "momentos difíciles", Macri podrá contar con el apoyo del Gobierno español y con el interés del sector empresarial, cuyas inversiones actuales en Argentina ascienden a 13.000 millones de dólares.



De hecho, antes del encuentro con el presidente electo, García-Margallo y una veintena de empresarios españoles almorzarán con los futuros ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y de Producción, Francisco Cabrera.



"Estamos aquí porque queremos mucho a Argentina, porque creemos mucho en las relaciones entre Argentina y España y queremos que se abren nuevas oportunidades para las empresas españolas", ha declarado el canciller español.