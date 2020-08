Preocupación por los brotes en España. En Aragón no consiguen controlar la transmisión comunitaria y preocupa especialmente Zaragoza, donde se concentra el 80% de los casos. Allí, a pesar de las medidas de confinamiento, sigue registrando nuevos picos, el último con 699 casos en las últimas horas.

Ante el aumento de contagios, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza las autoridades van a vigilar a partir del lunes que los positivos se queden en casa. Desde laSexta hemos hablado con médicos de los centros de salud y dicen que hay problemas para encontrar en casa a los positivos asintomáticos.

Este barrio, en el que viven 110.000 personas, es uno de los grandes focos de contagio, tal y como ha afirmado el propio Gobierno de Aragón. Por ello, por parejas de voluntarios, mediadores y trabajadores sociales informarán a cada una de estas personas contagiados de las medidas obligatorias.

A los vecinos esta medida les parece necesaria. "Me parece bien que los vayan vigilando porque los asintomáticos contagian igual", afirmo de ellos. Mientras, en los centros de salud continúa la sobrecarga de trabajo, donde realizan una media de 115 PCR al día.

"Seguimos con mucha presión asistencial por los nuevos casos que van apareciendo y, sobre todo, por el rastreo de sus contactos", afirma un médicos. En toda la comunidad trabajan 262 rastreadores que se encuentran muchas veces con adversidades a la hora de contactar con los contagiados.

Las medidas del barrio de Las Delicias podrán extenderse a otros puntos de la ciudad en las próximas semanas si no desciende el número diario de contagios.

Aranda de Duero: el juez reduce a siete días el confinamiento

Y en Aranda de Duero, segundo día de confinamiento. Sus habitantes tendrán que quedar aislados durante otros cinco días, después de que el juez rebajase en una semana la petición de la Junta de Castilla y León. De momento, los agentes informan de las nuevas medidas para atajar un brote con 271 positivos.

La imagen en estos momentos es de terrazas vacías y muchos comercios que no han levantado la persiana. Entre los vecinos hay preocupación por cómo les va a afectar económicamente. "En agosto trabajamos con la gente de los pueblos. Si no pueden entrar, se acabó agosto", lamenta Cata Rodrigo, peluquera, mientras que Ángela Santamarta, empresaria, dice que no saben si van a superar esta situación. "Ya con el primer confinamiento cerraron muchos comercios y con esto muchos más tendrán que cerrar porque esta situación es insostenible", manifiesta.

Euskadi: 13 contagiados en el brote de un convento de clausura en Lasarte

Euskadi vuelve a sumar un día más cerca de 400 nuevos contagios (390), y la mayoría están en Bizkaia, que es también la comunidad que más test realiza tras aumentar su capacidad en las últimas semanas. Uno de los brotes se sitúa en un convento de clausura en Lasarte, donde 11 monjas han dado positivo, aunque son asintomáticas.

En concreto, de las 13 monjas de clausura que hay en el convento, 11 han dado positivo en las PCR, además del capellán y la portera. El foco está muy localizado, pero no saben cómo ha podido suceder. Entre los feligreses del convento, están emplazados a hacerse las PCR a partir del próximo miedo. "Tengo miedo. Además, mi madre y mi hermano estuvieron en misa el domingo y hay preocupación", afirma una vecina.

Cataluña: terminan los cribajes masivos en Sabadell

Cataluña ha notificado 1.143 casos nuevos, la mayoría en Barcelona y el área metropolitana. A partir del lunes, se amplían los test masivos a Vilafranca del Penedès y a Santa Coloma de Gramanet. En los últimos días, se han realizado unas 1.500 pruebas PCR en las carpas instaladas en Terrassa, Ripollet y Sabadell. Allí, han realizado solo en la mañana de este sábado 400 test.

Madrid: 21 brotes activos

En la comunidad de Madrid hay 21 brotes activos de los 30 detectados desde el fin del confinamiento. Preocupa el foco en San Martín de La Vega por ser en una residencia de mayores. Allí hay un fallecido y 40 residentes infectados, además de ocho trabajadores. Las personas mayores que han dado negativo en coronavirus ya han sido trasladadas a otros centros.

Muchos vecinos del municipio están preocupados y siguen con inquietud el brote. De hecho, el Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad que destine un rastreador para hacer seguimiento de los positivos. Sin embargo, la Consejería de Sanidad da el brote por controlado. Además, se ha abierto una investigación para dilucidar el origen del brote, que podría estar relacionado con un bar a 100 metros, donde ya hay tres positivos.

Alicante: el alcalde de Vila Joiosa podría confinar a la población

El alcalde de Vila Joiosa, en Alicante, se plantea medidas de confinamiento si siguen aumentando los positivos. En este momento, hay 21 casos positivos, de los que 14 se han registrado en los últimos siete días. La situación preocupa porque la mitad de los contagiados pertenecen al ámbito social por lo que el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que apelan a la responsabilidad y al civismo.

Galicia registra 89 positivos

La preocupación en Galicia se centra en el área sanitaria de A Coruña. De los 89 positivos en las últimas 24 horas, prácticamente la mitad está en este área sanitaria. Además, en la Comunidad, la cifra de positivos en coronavirus ha ascendido a 533.