El líder del grupo municipal Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha criticado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por haber afirmado que quiere ser presidente del Gobierno para "meter en la cárcel a los que quieren romper España" y le ha recordado que no es el jefe del ejecutivo "el que mete a unos u otros en la cárcel".

Durante una concentración con formato de mitin en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, Rivera ha dicho textualmente: "Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en La Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país".

En su cuenta de Twitter, el ex primer ministro francés ha respondido a Rivera: "He vuelto a Barcelona para defender la Constitución del 78, la unidad de España y luchar contra el nacionalismo. Pero no es un presidente del gobierno el que mete a unos u otros en la cárcel. Es la justicia independiente de un Estado de derecho con separación de poderes que lo decide".