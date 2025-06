Manifestantes contra el Gobierno de Sánchez: " A este hombre hay que echarlo"

La sexta protesta del Partido popularcontra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha dejado una jornada de opiniones y deseos de lo más similares por parte de sus asistentes. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han sido algunos de los protagonistas del evento celebrado en Plaza de España (Madrid), al que han acudido más de 45.000 personas.

Algunos de los asistentes han viajado desde otras ciudades de España para apoyar la manifestación contra el jefe del Ejecutivo en la que el líder popular ha exigido al socialista que se celebren elecciones y que deje de "esconderse y mentir".

Una de las manifestantes, que se ha desplazado desde Albacete, asegura que España "se encuentra en un momento decisivo": "Todos los sectores están tocados. Considero que este señor no ha tenido nunca capacidad para dirigir un país tan importante como España, y menos en estos momentos".

"Desde Albacete he venido en autobús. Somos representantes del sector primario. No sé cómo tenemos a gente que piensa que las importaciones van a tener que ser masivas porque el sector primario desaparece por días. El Gobierno nos ha abandonado. Pedimos poder vivir porque los costes de producción son más altos de lo que nos podemos permitir. Porque si no, lo próximo va a ser una revolución de todo tipo, pero agraria. Lo he hecho con mucho gusto porque debería de haber una representación masiva. A este hombre hay que echarlo del Gobierno. Muchas veces hay que rebajarse un poco y la derecha debe permanecerse unida... ¿De qué manera? Las gaviotas van buscando a Vox. Con Ayuso se respira libertad", sentencia esta mujer.

Otros ciudadanos opinan que si no se le da la "vuelta al país, nos iremos a la ruina": "Aquí no vive más que el sinvergüenza, delincuente y quien no quiere trabajar". Pese a que los líderes populares han sido ovacionados en sus discursos, algunos manifestantes confiesan que cambiarían a Feijóo: "Yo me quedo con Ayuso, claramente. Creo que Feijóo es un poquito blando, hay que ser más contundente con lo que tenemos. Sobre todo sabiendo cómo es el presidente del Gobierno".

Además de protestar contra el líder socialista y pedir su dimisión, votantes y simpatizantes abogan por su propia "salud": "Hemos salido a las 5:00 horas de la mañana desde Extremadura. Por el futuro de mis hijos y por la memoria de mis padres. Y por mi salud porque como encienda la tele y vea a Pedro Sánchez soy capaz de cargármela", expone un hombre.

Incluso algunos de los presentes insisten en que no apoyan al PP y que solo quieren cambiar "las cosas": "Es insoportable. Yo no soy de ningún partido". "Este hombre no tiene derecho a gobernar un país como el nuestro por lo delincuente que es él. Es mentiroso... de todo. Está fuera de la ley, es un psicópata. Él es Al Capone. Al Capone al lado de este hombre es una bellísima persona", comentan más asistentes.