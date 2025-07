Donald Trump visitará la Reserva Federal en medio de la presión que ejerce para echar a Powell

Donald Trump está decidido a presionar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, con una visita inusual a la sede de la institución. Trump ha criticado a Powell durante meses por no reducir drásticamente los tipos de interés, calificándolo incluso de "imbécil". Sin embargo, Powell ha mantenido su postura, realizando solo leves ajustes. Esta visita, anunciada por la Casa Blanca, es poco común, ya que solo cuatro presidentes estadounidenses han ido a la Reserva Federal, pero Trump es el primero en hacerlo como presión. El profesor Miguel Sebastián destaca que, aunque Trump no puede destituir a Powell hasta 2026, el presidente de la Reserva merece reconocimiento por resistir presiones.

Donald Trump sigue empeñado en echar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Y para ello, hará algo tan poco habitual como hacer una visita a la sede oficial de la institución como una manera de ejercer presión.

El presidente estadounidense lleva meses cargando contra Powell, llegando a llamarle "imbécil", por no hacer bajadas más drásticas de los tipos de interés. No obstante, el presidente de la Reserva Federal se ha mantenido firme en todo momento y ha mantenido los porcentajes o, como mucho, ha realizado leves bajadas.

Ante esta situación, Trump ha movido ficha y la Casa Blanca ha informado de que acudirá este jueves a hacer una visita a la sede oficial de la institución. Es un movimiento muy poco habitual ya que tan solo cuatro presidentes en la historia de Estados Unidos han acudido a la Reserva Federal, pero el republicano es el primero que lo hará como medida de presión y no como participación en un acto.

Esta visita se produce a pocos días de una nueva reunión entre la Reserva Federal y el Gobierno, aunque Powell no parece que vaya a bajar los tipos de interés.

"Hasta 2026, que finaliza su mandato, no le puede sacar. Es absolutamente imposible que lo haga. Yo creo que a Powell hay que nominarle para el Nobel de la Paz. Se lo merecería porque está sufriendo unas enormes presiones y él no puede bajar los tipos de interés. No puede porque la inflación americana porque está cerca del 3% y el dólar se está depreciando", ha valorado la visita el profesor Miguel Sebastián en Al Rojo Vivo.