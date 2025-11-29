Pablo Montesinos desvela que "hay voces" del PP que dicen que "la moción de censura se tiene que presentar incluso sin los apoyos necesarios"

El adjunto a la directora de 'Artículo14' ha señalado que "la presión interna en el PP crece" y que "algunos líderes territoriales consideran que esa moción se tiene que registrar incluso sin tener los apoyos necesarios".

Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo14', ha reaccionado en laSexta Xplica a unas declaraciones de Miguel Tellado, en las que el secretario general del PP señaló que "los que han puesto la línea roja sobre la financiación ilegal" en el PSOE no han sido ellos, "sino que han sido el PNV, Junts y ERC, el nuevo amigo del PSOE". "Y, por lo tanto, es evidente que si se abre causa sobre esa cuestión financiación ilegal del PSOE, el escenario cambiaría radicalmente", advirtió el político.

Montesinos ha subrayado al respecto que "hasta este momento, no había abierto el Partido Popular la posibilidad de presentar una moción de censura aún sin los apoyos si finalmente se encausa por financiación irregular". "Y luego hay otro elemento, que es que estamos en vísperas de esa concentración este domingo en Madrid en la que Feijóo se va a ver con la mayoría de sus varones territoriales y la presión interna en el Partido Popular también crece", ha apuntado el periodista.

En este sentido, el adjunto a la directora de 'Artículo14' ha revelado que "hay voces del partido, entre ellos algunos líderes territoriales, que consideran que esa moción se tiene que registrar incluso sin tener los apoyos necesarios" ya que, según Montesinos, "dicen que se lo piden por la calle".

"Es el comentario, por ejemplo, de un presidente autonómico, que dice que ya no basta solo con acudir a las calles a manifestarse, sino que también se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados para que todo el mundo se retrate, y recuerdan una moción de censura de Felipe González en la que perdió en votos, pero ganó políticamente", ha concluido.

