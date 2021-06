"¡Somos negativo, queremos salir!": ese es el grito que han coreado parte de los casi 250 jóvenes confinados en un hotel de Mallorca por presuntos contactos estrechos con algunos de los positivos del macrobrote detectado en la isla.

Casi 1.300 personas han dado positivo en COVID tras producirse numerosas irregularidades en las medidas de prevención en su viaje de fin de curso a Mallorca. Hay más de 5.000 contactos, por lo que la cifra de casos podría aumentar en las próximas horas y, mientras, decenas de jóvenes tienen que pasar la cuarentena lejos de sus casas.

Para denunciar su situación, algunos de ellos han utilizado las toallas del hotel en el que tendrán que pasar 10 días como pancarta reivindicativa. Reclaman "libertad" y aseguran que lo único que quieren es irse a sus casas.

"No estamos secuestradas por unos terroristas, pero nos gustaría irnos a casa porque estamos en nuestro derecho de hacerlo si damos negativo", ha expresado Sarai Aguilar, una de las jóvenes confinadas.

El aburrimiento y el agobio de estos jóvenes se traduce en preocupación y enfado para sus padres, a cientos de kilómetros de ellos. De hecho, Arancha de la Fuente, una mujer de San Fernando, en Cádiz, madre de uno de los alumnos en cuarentena, ha presentado ya una denuncia contra el Govern balear por "retención ilegal y prevaricación".

La mayoría de los progenitores coinciden en que no se les ha informado de nada y denuncian un "trato discriminatorio" respecto a turistas de otras nacionalidades que no han tenido que guardar cuarentenas.

Sin embargo, el Gobierno balear recuerda que las cuarentenas también están decretadas para los negativos que han sido contactos estrechos, y estos jóvenes tendrían que coger un vuelo para volver a sus casas.

"Aún siendo negativo hoy, dentro de unos días podría ser positivo. Tenemos una tasa de positividad tremendamente elevada", ha explicado la consejera de Salud del Govern, Patricia Gómez. Con esta situación las autoridades insisten en que no se puede viajar, por lo que previsiblemente los 249 jóvenes peninsulares confinados tengan que quedarse allí durante la cuarentena correspondiente.

526 casos de COVID en Madrid

Madrid ya ha informado de 526 casos relacionados con este brote, y otras 2.000 personas se mantienen en cuarentena por contactos directos o indirectos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha identificado hasta 11 casos de transmisión secundaria en diez brotes derivados. "Es el brote más grande desde que empezó la pandemia y seguramente habrá más casos", ha señalado, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, en una entrevista concedida a 'Onda Madrid'.

Esta tarde, tras la actualización de nuevos positivos, la región ha informado del ingreso hospitalario de uno de los contagiados, concretamente el padre de un alumno que acudió a uno de estos viajes. No obstante, tal y como ha indicado el viceconsejero, "la mayoría de padres y abuelos" ya están inmunizados en Madrid y no se ha notado un aumento de la presión hospitalaria en las últimas horas, aunque no por ello ha querido restar importancia a lo sucedido: "Este brote nos hace reflexionar y pensar que el virus sigue aquí y lo que pasa si no se toman las medidas que hay que tomar. En este caso se saltaron todas las normas".

Euskadi y otras comunidades afectadas

También la afectación es notoria en Euskadi, que este lunes ha confirmado que ya han contabilizado al menos 172 casos positivos, si bien las autoridades vascas creen que esta cifra se incrementará a lo largo de las próximas horas y días. Actualmente, 306 jóvenes del territorio están manteniendo una cuarentena. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha subrayado al mismo tiempo que el grupo de afectados está respondiendo de "buena" forma en la comunidad. Esto es, que 500 jóvenes se han sometido ya a una prueba PCR para recoger más detalladamente datos del impacto del macrobrote.

Cataluña y Andalucía son otras dos de las comunidades más afectadas por el macrobrote. En la primera se han detectado hasta 132 casos positivos, mientras que en la región andaluza se han notificado por primera vez 107 casos derivados de lo sucedido en las islas. En Galicia, las autoridades han informado de que el brote multitudinario de Mallorca ya ha afectado a 103 personas en el territorio, si bien esperan seguir actualizando estos datos a lo largo del día. Y en Murcia se han notificado 26 casos. En Castilla-La Mancha, otra de las comunidades afectadas, ya hay 19 casos confirmados y mantienen un seguimiento exhaustivo a más de 100 personas.

La Comunitat Valenciana, por su parte, anunció en los últimos días que mantiene 67 casos positivos, si bien todos ellos presentan síntomas leves. Y en Aragón se contabilizaron en el mismo lapso temporal diez casos positivos en un grupo de 15 jóvenes que habían partido desde la localidad turolense de Alcañiz. Desde Castilla y León han trasladado el positivo de 12 jóvenes procedentes de Segovia, Ávila, Burgos y León, que se encuentran actualmente confinado, y han localizado 50 contactos estrechos con el brote en Mallorca.