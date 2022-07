La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no informó al PP nacional de su decisión de cambiar el modelo actual de becas en la enseñanza postobligatoria. En Génova desconocían esta decisión y según ha sabido laSexta buena parte de la dirección nacional del Partido Popular no comparte la iniciativa de Ayuso aunque, para evitar un enfrentamiento con ella, han decidido no posicionarse en contra públicamente.

En este sentido, el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, habría dado la orden a la portavoz de Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, de no confrontar con Isabel Díaz Ayuso, a pesar de no estar en sintonía con la decisión sobre la reforma de las ayudas escolares.

El malestar en el PP está originado por la decisión de Ayuso de extender en la Comunidad de Madrid las ayudas directas de los colegios concertados a los privados y ampliar el nivel de renta exigido para que las familias de clase media y alta también puedan beneficiarse de estas ayudas al estudio.

La fórmula de ayudas seleccionada por Madrid vuelve a poner de manifiesto el debate sobre si deben beneficiarse de ayudas públicas los centros de educación privados y el límite de renta que se debe tener en cuenta. En este sentido, los nuevos criterios madrileños permiten que una pareja con un hijo con ingresos de hasta 100.000 euros pueda tener beca.