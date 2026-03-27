Los informes que recogen el dolor que sufría Noelia: 32 especialistas le evaluaron antes de recibir la eutanasia

¿Por qué es importante? Tras salir a la luz el caso de Noelia, el debate sobre la eutanasia ha vuelto a abrirse, cuestionando su dolor. Las pruebas que realizaron médicos, psiquiatras y juristas son inequívocas.

Noelia, antes de recibir la eutanasia, fue evaluada por al menos 32 especialistas, incluidos médicos, psiquiatras y juristas, quienes confirmaron su dolor severo y constante. Vivía con una discapacidad del 74%, lesión medular, dolor neuropático, dependencia funcional, trastorno límite de la personalidad e intentos de suicidio. Durante un año, se reunió tres veces con la comisión de ética asistencial, que concluyó que estaba capacitada y deseaba acabar con su vida. Solicitó la eutanasia en abril de 2024. Los informes médicos y forenses, más de una decena, respaldaron su petición, calificando su sufrimiento como grave e incurable. Cinco tribunales también avalaron su decisión, reafirmando su derecho.

Casi 24 horas después de su muerte, todavía hay quien se empeña en cuestionar y utilizar su decisión. Por eso, es importante recordar que antes de recibir la eutanasia, a Noelia la evaluaron al menos 32 especialistas, entre médicos, psiquiatras y juristas. Las pruebas sobre su dolor son inequívocas.

Una discapacidad del 74%, una lesión medular, dolor neuropático, dependencia funcional, trastorno límite de la personalidad e intentos de suicidio. Con esto vivía Noelia cada día.

"No puedo más con los dolores. No puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido", contó ella misma.

Solo en un año, antes de pedir formalmente la eutanasia, Noelia se reunió tres veces con la comisión de ética asistencial, la encargada de estudiar las solicitudes. En los informes, se concluye que estaba capacitada y que, de forma reiterada, expresaba que quería acabar con su vida.

Finalmente, la solicitó en abril de 2024. Dentro de la documentación jurídica a la que hemos tenido acceso, esto es lo que se recoge en uno de los informes de la médica responsable: "La paciente presenta un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante y una enfermedad grave e incurable".

La médica consultora, la segunda facultativa que interviene en el proceso, destaca que "presenta una lesión de médula espinal lumbar incurable y no rehabilitante, que provoca un dolor neuropático de difícil manejo".

También hay informes de forenses. En total, más una decena favorables a su petición.

"El sufrimiento que sufre Noelia puede calificarse de grave, crónico, constante e imposibilitante, sin posibilidad de mejora", destaca el informe de médicos forenses.

La examinaron más de 19 miembros de una comisión y, de forma unánime, avalaron su decisión. Dos años también de lucha judicial en la que cinco tribunales le han dado la razón. Un aval medico y jurídico que no debería verse cuestionado.

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