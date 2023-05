La Comunidad de Madrid ha seguido hoy intentando defender su actuación con el ministro Bolaños en los actos del Dos de Mayo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso cree que Bolaños sólo quería "provocar" y "reventar" el acto, y que a ella se le "exige" rendirse sin la opción de ser escuchados.

La versión de Ayuso es que ella lo habría invitado encantada si se hubiera dirigido "como hizo (la ministra de Defensa) Robles", pero insiste la política del PP en que Bolaños no se comunicó con su gabinete en ningún momento.

Sin embargo, las pruebas la desmienten. laSexta ha tenido acceso a los mails enviados desde la dirección del gabinete de Presidencia. En ellos se puede ver la comunicación entre el gobierno madrileño y el ministerio encabezado por Bolaños.

El viernes 28 de abril dicen que el ministro desea asistir, pese a que en la versión de Ayuso el ministro tenía otra intención. "Daban por sentado que tenían que venir a presidir, no a venir sin más como los demás, a presidir", decía hoy Ayuso.

Pero los mails son claros. En ningún momento se dice que Bolaños tenga que desempeñar ningún papel. Lo que sí se dice es que, el Ejecutivo de Ayuso confirma haber anotado que el ministro acudiría al acto, así que ratifican la asistencia y piden saber el orden de la ceremonia.

No obstante, la presidenta de la comunidad insiste. "A Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, luego fue a mi juicio en calidad de provocación, sabiendo que no está invitado se presenta, pues bien, vale, es un ministro", justifica la presidenta madrileña.

La Comunidad de Madrid dice que "sin invitación" no puede subir a la tribuna. Eso, pese a la insistencia del ministerio, incluso con un mail un día antes del evento que no llegó a ser contestado. Y mientras, el protagonista no ha querido pronunciarse.

Desde el ejecutivo central se refuerza la versión de los mails. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que se comunicó "en tiempo y forma" quién iba a asistir y ha calificado de "inédito" el episodio. "Es un paso más en una campaña de desligitimación de este Gobierno. Ocurre en otras partes del mundo, donde lo protagonizan partidos antisistema. Aquí lo lidera el PP" y se materializa, según el Gobierno, con la imagen del equipo de protocolo de Ayuso evitando que Bolaños suba a la tribuna de honor del Dos de Mayo.