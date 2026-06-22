Maíllo, sobre la causa del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Es una aberración de instrucción, una auténtica vergüenza"

¿Qué ha dicho? El coordinador federal de Izquierda Unida ha aseverado que el "delirio y odio" que respira el magistrado le ha hecho "pasarse de frenada hasta con los suyos".

Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, criticó duramente al juez Juan Carlos Peinado por su actuación en la causa contra Begoña Gómez, calificándola de "cutrerío" y "vergüenza absoluta". Maíllo sugirió que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería sancionar al juez por una instrucción que considera aberrante y que podría constituir prevaricación. Además, cuestionó la parte del auto que insinúa la colaboración de agentes en una supuesta fuga de Gómez. También abordó la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, instando a que los regalos recibidos como presidente se gestionen adecuadamente, criticando la falta de transparencia sobre las joyas en su despacho.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha cargado duramente contra el juez Juan Carlos Peinado por su auto en la causa contra Begoña Gómez. El también portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz ha calificado de "cutrerío" y de "absoluta vergüenza".

"El juez Peinado lo que tiene que ser es sometido a una sanción por parte del CGPJ porque es una aberración de instrucción, un cutrerío y yo creo que hay términos para acusarlo de prevaricación entorno a una instrucción que se ha producido que es una vergüenza para la Justicia española y que si los jueces no quieren identificarse con el cutrerío del juez Peinado tienen que tomar medidas para demostrar que no son el juez Peinado", ha afirmado Maíllo mientras acompañaba a los trabajadores del sector logístico de Sevilla en huelga, en una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo.

Según ha señalado, el "delirio y odio" del juez Peinado le ha hecho "pasarse de frenada hasta con los suyos": "Todos esos que dicen defender a la Policía están callados".

Precisamente respecto a la parte del auto en la que el magistrado abre la puerta a que los agentes que custodian a Begoña Gómez podrían colaborar en una supuesta fuga, Maíllo ha señalado que es "lógico" que la propia Policía haya tenido que reaccionar. "Los niveles de incompetencia del juez Peinado pueden llegar a la propia nulidad de la instrucción", ha sentenciado.

Por otro lado, el coordinador federal de IU también ha hablado sobre la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente sobre las joyas que poseía el expresidente del Gobierno en una caja fuerte en su despacho: "Zapatero tiene que dar más explicaciones. Los presidentes del Gobierno, cuando reciben regalos como presidentes, deben ir todos a patrimonio nacional y con una norma que establezca eso ya no excepciones ni hay cajas fuertes con joyas guardadas no solo de Zapatero, sino sabe dios qué tiene Aznar o Felipe González, pero a esos nadie les toca".

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