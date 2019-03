Madrid se tiñe de blanco para defender la sanidad pública

Esta marcha, a la que muchos de los participantes han acudido ataviados con la bata blanca que caracteriza a los facultativos y personal sanitario, es el colofón de la segunda jornada de huelga sanitaria convocada por los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, AMYTS, CSIT Unión Profesional, USAE y SATSE). También han respaldado la convocatoria plataformas en defensa de la Sanidad Pública, Afem (que mantiene una convocatoria de huelga indefinida para facultativos) y diversas asociaciones de vecinos.



La cabecera la conforman los sindicatos convocantes bajo el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende' y los cánticos más coreados al inicio de la marcha son 'Sanidad pública', 'No nos mires, únete', 'Lasquetty pinocho', 'Salvan a los bancos, cierran hospitales' y 'Sí se puede' en referencia a la retirada de las medidas.

Además, una vez que el grueso de la marcha ha llegado a Sol y cuando se procedía a la lectura del manifiesto de cierre, se han escuchado gritos de dimisión contra el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, y 'fuera, fuera' al divisar la sede del Ejecutivo autonómico.

Los carteles mayoritarios que portan los manifestantes son el compuesto por 'Sanidad se vende' emulando los anuncios de venta y alquiler de pisos, 'Roban la sanidad', 'No a los recortes', 'Defiende tu salud', 'Salud pública', 'Con la sanidad del PP al cielo pronto iré'. También se han visto los 'habituales' ataúdes con el lema 'RIP Sanidad Pública' y carteles emulando las cajetillas de tabaco con el lema 'Los recortes matan'



El manifiesto ha exigido la retirada del "mal llamado" plan de sostenibilidad del sistema sanitario, que a juicio de los convocantes de la marcha supone la desaparición de 27 categorías laborales y recortes de plantilla en los centros sanitarios estimados en más de 7.000 puestos de trabajo. Además, constata el éxito de la huelga sanitaria en la que han participado 25.000 profesionales.



Además, el manifiesto remarca que "no es cierto" que la externalización de los seis hospitales nuevos y del 10 por ciento de los centros de salud garantice el carácter público del sistema sanitario porque supone que "empresas privadas" que persiguen "el beneficio y el dividendo empresarial" gestionen los recursos habilitados por el presupuesto regional. "Nuestro dinero no será su beneficio", incluye el manifiesto leído ante los manifestantes.



También recoge el rechazo a los planes de especialización del Hospital de la Princesa y el Carlos III y que el conjunto de medidas sanitarias supondrá una reducción de la atención sanitaria acutal y una "agresión" al sistema sanitario público. En consecuencia, se exige la retirada de estas reformas y la reelaboración de los presupuestos regionales "eminentemente públicos" en materia sanitaria.

Por su parte, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Javier López y Ricardo Martínez, han estado presente en la cabecera de la manifestación y han manifestado que el Gobierno regional, a la vista del respaldo que están teniendo las manifestaciones contra sus medidas sanitarias, no va a tener más opción que "retirarlas" y sentarse a negociar reformas de consenso con los agentes implicados.