Isabel Celaá ha explicado ante los medios de comunicación los 14 puntos del plan de Educación para el curso 2020/2021 tras la reunión que ha mantenido con las comunidades autónomas para presentarles su propuesta. La ministra he detallado que todas, menos Madrid y País Vasco, han aceptado el acuerdo, a excepción de dos puntos que "se han adaptado". Mientras que Madrid no lo ha aceptado al calificar las medidas de "irrealizables" y no estar de acuerdo con la distancia interpersonal de metro y medio, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha explicado que el Gobierno vasco gestionará sus competencias en el ámbito educativo.

Además, la ministra ha detallado que los colegios "dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro" y prepararán "planes de contingencia para hacer frente a las eventualidades" que puedan surgir durante el año. También, se fomentará "el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros" para permitir dar respuesta coordinada en nuevas circunstancias y se tomarán medidas tanto para adaptar el comedor y el transporte escolar como para reducir la brecha tecnológica que ha potenciado la pandemia.

"Abrir una escuela es infinitamente más complejo que un establecimiento o un comercio", ha destacado la ministra, que ha recalcado que el Gobierno tiene "un gran compromiso con el sistema educativo" y, sobre todo, con "los alumnos y alumnas", a los que ha calificado como "imprescindibles para el futuro del país".

La distancia interpersonal de metro y medio, obligatoria

Celaá ha defendido que la distancia interpersonal entre los alumnos deberá seguir siendo de metro y medio a partir de 5º de Primaria. "En todos los centros educativos de España se está trabajando en la optimización de los recursos", ha explicado la ministra, que ha señalado que "hay espacios dentro de los centros que pueden ser habilitados como aulas para reservar la distancia legal".

Además, en el caso de que un centro educativo no pudiera hacerlo, Celaá ha declarado que "será atendido por su comunidad autónoma para encontrar un espacio facilitado por otra administración".

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido que las autonomías puedan mantener distinta distancia a la establecida por el Gobierno de metro y medio "en función de las circunstancias sanitarias". Así lo ha anunciado en un comunicado en el que destaca que "las iniciativas planteadas" por el Ejecutivo "no resuelven el problema de los espacios, el número de alumnos por clase o el incremento del profesorado".

"Las propuestas que ha ido lanzando el Ministerio a la opinión pública durante las últimas semanas son irrealizables, porque en dos meses no podemos modificar los espacios de los centros educativos y porque el gasto en el profesorado sería enorme", ha explicado Madrid sobre por qué no se ha sumado al acuerdo de Educación como el resto de comunidades. Por su lado, la ministra de Educación advierte a la Comunidad de que "es la distancia que marca el decreto ley" por lo que "si Madrid no sigue la distancia de 1,5 metros estará incumpliendo la ley".

Flexibilidad en el número de alumnos por clase

Además, preguntada sobre la recomendación del Gobierno de 20 alumnos por aula, Celaá ha explicado que "no se habla de ratios" sino de "agrupaciones flexibles" que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, por lo que se valorarán según las condiciones de los centros.

Respecto al reparto de los 2.000 millones en las CCAA, la ministra ha detallado que "los criterios de distribución serán informados por los ministerios correspondientes" y ha señalado que el convenio de digitalización no está dentro de esta cifra. Por su parte, el Gobierno de Madrid ha criticado dicho fondo, ya que ha afirmado que "sería totalmente insuficiente".