"Agradezco la preocupación que siente el presidente Sánchez por Madrid. Aprovecho para volver a pedirle la reunión que no me ha concedido en 12 meses". Es la respuesta (vía Twitter) de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, que ha mostrado su preocupación "por el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid".

Antes, también por su cuenta de Twitter, la presidenta regional había acusado a Fernando Simón de "ensañarse" con Madrid. "Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde", haciendo referencia a las últimas declaraciones del responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha defendido las declaraciones de este lunes de Fernando Simón, que explicó que "gran parte de los nuevos diagnósticos y las defunciones se han dado en la Comunidad de Madrid". "Si el doctor Simón trasladó ese mensaje, lo que trasladamos es que nos preocupa la evolución de la pandemia en Madrid", ha apuntado el líder del Ejecutivo en una entrevista en 'Cadena Ser'.

Lo cierto es que, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad este lunes, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región más golpeada por la pandemia. En el día de ayer se diagnosticaron 554 nuevos casos, ascendiendo a 126.027 los contagios totales durante toda la crisis sanitaria. Además, en la última semana han ingresado en el hospital 434 pacientes de COVID-19, 14 de ellos en la UCI.

Sin embargo, desde el Gobierno regional consideran que el Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo central solo señala a Madrid y no a otras comunidades autónomas, que también presentan datos negativos en cuanto a la evolución de la pandemia. Así lo han indicado la presidenta, el alcalde de Madrid y el consejero de Educación.

"Cuando las cosas suceden en Madrid son terribles, pero cuando pasan en otro lugar no merecen ningún comentario. He estado viendo lo que sucedía este verano en Aragón y no veía que se criticara o que se culpara a esa comunidad. También veo contagios muy elevados en País Vasco, pero el punto siempre se pone en Madrid", ha señalado en Al Rojo Vivo Enrique Ossorio, el responsable de Educación.

José Luis Martínez-Almeida también ha cuestionado la actitud de Pedro Sánchez, así como que "apele a la unidad, a arrimar el hombro y a la lealtad institucional" si no ha hablado de nada que "no sea Madrid". "La Comunidad ha sido señalada por parte del Gobierno de la nación", ha añadido el regidor madrileño.

A su vez, Aguado, el vicepresidente regional, ha acusado a Sánchez de ser "hipócrita" y no tomar una posición activa respecto a Madrid. "La actitud que está teniendo es hipócrita porque si en realidad le importa la comunidad podría llamar a la presidenta y reunirse con ella", ha destacado.

"Está tratando de sobrevivir en vez de liderar, que es lo que le corresponde como presidente. No hay estrategia y nuestra labor es hacer una estrategia conjunta", ha añadido.

Precisamente, el presidente del Gobierno también ha dicho, aunque sin citar a ninguna, que el rastreo de algunas Comunidades Autónomas "tienen que mejorar". Y ha añadido: "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer con la Comunidad de Madrid, poner a su disposición rastreadores, recursos económicos y todo el esfuerzo de cogobernanza".

Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha defendido la actuación del Gobierno, asegurando que no hay "ensañamiento de ninguna manera y estas cosas, en lugar de resolverlas mediante descalificativos, se resuelven en la Asamblea". "Hay que exponer los datos y ver si, efectivamente, en Madrid hay un incremento notable", ha sentenciado.