La Comunidad de Madrid abrirá la autocita de la vacunación para los mayores de 25 años este viernes. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Además, la próxima semana, podrán pedir cita para vacunarse contra el COVID-19 todas las personas mayores de 16 años que todavía no hayan sido citadas.

Este martes también se ha habilitado la vacunación para estudiantes los que se vayan a estudiar fuera en el próximo curso. Según ha indicado Escudero, estos tendrán que tener "más de 16 años y presentar un documento de ingreso en un programa internacional de mínimo tres semanas".

El objetivo, ha indicado el titular de Sanidad de la región, es que "toda la población diana" se vacune "cuanto antes", para lo que darán "todas las facilidades posibles".

Precisamente, este lunes el Gobierno informó de que la incidencia acumulada entre los jóvenes está disparada y Fernando Simón advirtió de que "los datos no son nada nuevos". "Cuanto mayor sea la transmisión en los grupos poblacionales no vacunados, más probabilidad hay que entre los grupos de mayor edad y más vulnerables, que aunque estén vacunados no estén inmunizados, entren en contacto con el virus y podríamos tener algunos cuadros un poco más graves", añadió el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La Comunidad de Madrid cuenta con 40 puntos de vacunación en toda la región, entre ellos 29 hospitales públicos, ocho puntos centralizados de Atención Primaria, el estadio Wanda Metropolitano, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Wizink Center. Además, para los 35 años o más se ha habilitado la cita telefónica en centros de salud.

Si cumples con los requisitos anunciados, puedes acceder a la autocita a partir del este enlace, pulsando sobre el botón 'Solicitar cita' e incluyendo todos los datos personales requeridos.