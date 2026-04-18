Machado es galardonada con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid: "Lo recibo en nombre de mi pueblo"

Los detalles La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de entregar este galardón en un acto que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, acompañada por Isabel Díaz Ayuso y miles de personas. Este reconocimiento destaca su labor en favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Machado dedicó la medalla a su pueblo, resaltando el valor de los ciudadanos que han arriesgado sus vidas. Además, recibió la Llave de Oro de Madrid y firmó en el Libro de Honor de la comunidad. Edmundo González Urrutia, considerado "presidente electo" de Venezuela, fue homenajeado con la Medalla Internacional. Ambos reconocimientos fueron entregados en la Real Casa de Correos.

Con la Puerta del Sol abarrotada, de la mano de Isabel Díaz Ayuso y entre miles de personas. Así es como la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha recibido este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid "en reconocimiento a su labor en favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela".

"Lo recibo en nombre de mi pueblo. Lo hago sabiendo que es un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país dentro y fuera de Venezuela que han arriesgado su vida. Esta Medalla es en reconocimiento a una vida de servicio y entrega y está hecha a cada ciudadano con nombre y apellido que, durante todos estos años, han demostrado cuáles son los valores que definen al bravo pueblo", ha pronunciado tras recibir la medalla.

Este pasado viernes, la venezolana también recibió la Llave de Oro de la ciudad de la capital española y horas después ha podido firmar en el Libro de Honor de la comunidad, tras lo que Machado y la líder 'popular' han mantenido un encuentro.

Asimismo, se ha otorgado la Medalla Internacional al que consideran "presidente electo" de Venezuela, Edmundo González Urrutia: en su representación ha acudido su hija, Carolina González. Por su parte, la presidenta del Ejecutivo regional, ha entregado ambas condecoraciones en un acto que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

El Consejo de Gobierno fue informado este miércoles de ambos reconocimientos, que son aprobados por decreto de la presidenta. María Corina Machado, nacida en Caracas (Venezuela), es ingeniera industrial por la Universidad Católica Andrés Bello y lidera el movimiento de la oposición en su país, donde ha tenido que vivir en clandestinidad más de un año.

El pasado octubre fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, "en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela", subraya la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el "presidente electo" Edmundo González Urrutia, nació en La Victoria (Venezuela) y es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. "Se ha convertido en uno de los principales símbolos institucionales del intento de retorno a la democracia en Venezuela, defendiendo una transición pacífica, constitucional y basada en la soberanía popular", asegura el Gobierno regional.

La Medalla de Oro se otorga por los servicios prestados a la sociedad mientras que la Internacional expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional. Esta última ha sido recibida por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); República de Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024).

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