La sentencia del procés no es la única que puede afectar al independentismo. En total, todavía tiene por delante cuatro juicios, y uno de ellos le afecta a Carles Puigdemont. Aunque este asegura: "No dejaremos de ser, de estar ahí. Hasta llegar hasta el final".

El Tribunal Supremo ya emitió la tercera euroorden por los delitos de sedición y malversación. La justicia Belga ha puesto como fecha para la vista el 29 de octubre, después de que tuviese que esperar a recibir el escrito judicial traducido.

Un retraso parecido al que ha sufrido el caso que afecta a Quim Torra por no retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat en los últimos comicios.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido aplazar la vista hasta el 18 de noviembre, aunque Torra no ha adelantado si acudirá o no. "Me parce absurdo que esta polémica que crea el Tribunal Superior de Justicia la tenga que resolver yo", defendía el president de la Generalitat.

Mismo tribunal que el próximo 28 de noviembre juzga a los exmiembros de la Mesa del Parlamernt, también por desobediencia. Se les acusa de permitir la tramitación de la ley de referéndum y la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament en septiembre de 2017 y suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Son piezas separadas del juicio del procés, como la que juzgará a Josep Lluís Trapero y a otros tres miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra.

El próximo 20 de enero comenzarán los interrogatorios en la Audiencia Nacional por los incidentes durante el referéndum del 1 de octubre y los registros a la Conselleria de Economía en 2017. La Fiscalía también les acusa de un delito de rebelión.