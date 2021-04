Ante el escepticismo levantado por las vacunas, en especial por el vial de AstraZeneca, los expertos mandan un mensaje: las vacunas, todas, son seguras. laSexta reúne a voces reconocidas que, con los datos en la mano, defienden el papel de estas vacunas para acabar con la pandemia de coronavirus.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, destaca el resultado del estudio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el que afirman que sólo se han registrado un 0,18% de efectos secundarios en estas vacunas. El analista Rafael Vilasanjuan reconoce que los resultados que se están dando son mejores que los de los estudios preliminares.

Aunque el riesgo cero no existe en medicina, sí que afirman que si se hubiese hecho un seguimiento en tiempo real como el que se está haciendo con estas vacunas con otros medicamentos, "habríamos encontrado estas situaciones o incluso más severas", como asevera López Acuña. Alfredo Corell cree que, con todo esto, se ha creado "una alarma que no corresponde con el riesgo" de las vacunas.

¿Arreglaría esta situación importar la vacuna Sputnik V? Los expertos no lo ven claro, ya que su capacidad de producción "no es tan grande como para surtir al mundo", asegura López Acuña. "¿A Europa le cambia algo si coge la vacuna rusa? En estos momentos, no. Cualquier producción de una vacuna rusa va a quitar producción de una vacuna europea o americana en Europa", agrega Vilasanjuan.